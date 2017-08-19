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19 августа 2017, 23:18 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Лучше в тюрьму, чем увидеть поражение «Спартака». За что задержали волейболиста Спиридонова

Скандально известный экс-волейболист сборной России, страстный поклонник «Спартака» Алексей Спиридонов не смог попасть на матч красно-белых с «Локомотивом».

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем в Тушино на стадионе «Открытие Арена». На трибуну он не попал.

— Я сейчас захожу в отделение полиции, — привел «Р-Спорт» слова Спиридонова. — Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: «Спартак» — чемпион! У меня сын родился. Арестовали ни за что. Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю.

ЧТО БЫЛО ПЕРЕД ЭТИМ

Сын у Спиридонова родился в пятницу, мальчика назвали Денисом. Он стал вторым ребенком в семье Алексея и Екатерины, у которых в 2011 году появилась на свет дочь София.

Перед дерби олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, друг Спиридонова и большой поклонник «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что передает право посетить игру своему товарищу. «Трибуна будет ходить ходуном!» — пообещал он в своем Твиттере.

ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ

Покинув отделение полиции, Спиридонов сообщил подробности задержания. По словам спортсмена, служители правопорядка остановили его, когда он выбросил в урну банку пива.

— Сотрудники составили протокол, — цитирует телеканал РЕН ТВ Спиридонова. — Выписали мне 500 рублей административного штраф.

— Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч «Спартака», — добавил волейболист для агентства «Р-Спорт». — Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак».

19.08.2017 17:30 Зрители 33027 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:4 Локомотив М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
30′ Денис Глушаков (К. Промес) 8
43′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Д. Ананидзе) 12
90+2′ Квинси Промес 10
36 Дмитрий Баринов (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 48′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Ант. Миранчук) 69′
18 Александр Коломейцев (Д. Фарфан, Ант. Миранчук) 83′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90+1′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
27′ 45+1′ Александр Самедов 19
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
де Соуза Луиз Адриану 12
72′ Марио Пашалич 50
Лукас Мартинс Фернанду 11
46′ Джано Ананидзе 7
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 72′
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 64′
59 Алексей Миранчук 59′
8 Джефферсон Фарфан
36 Дмитрий Баринов 78′
18 Александр Коломейцев
31 Мачей Рыбус 46′
29 Виталий Денисов
23 Дмитрий Тарасов 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
2 Угловые 7
8 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
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