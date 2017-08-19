«Лучше в тюрьму, чем увидеть поражение «Спартака». За что задержали волейболиста Спиридонова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем в Тушино на стадионе «Открытие Арена». На трибуну он не попал.

— Я сейчас захожу в отделение полиции, — привел «Р-Спорт» слова Спиридонова. — Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что. Я немножко выпивши, просто шел и кричал: «Спартак» — чемпион! У меня сын родился. Арестовали ни за что. Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Готовимся е5 ???<a href="https://twitter.com/spirik15">@spirik15</a> ??? <a href="https://t.co/KT7HleHaV3">pic.twitter.com/KT7HleHaV3</a></p>— Spartak (@Spartak83) <a href="https://twitter.com/Spartak83/status/898879622238019584">19 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧТО БЫЛО ПЕРЕД ЭТИМ

Сын у Спиридонова родился в пятницу, мальчика назвали Денисом. Он стал вторым ребенком в семье Алексея и Екатерины, у которых в 2011 году появилась на свет дочь София.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня праздник, у друга СЫН родился!<br>18.08.2017<br>Будь счастлив, мальчуган. <br>??❤️ <a href="https://t.co/qMr2fHJzs2">pic.twitter.com/qMr2fHJzs2</a></p>— Konstantin Igropulo (@IgroK35official) <a href="https://twitter.com/IgroK35official/status/898635823112912897">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Перед дерби олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, друг Спиридонова и большой поклонник «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что передает право посетить игру своему товарищу. «Трибуна будет ходить ходуном!» — пообещал он в своем Твиттере.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Завтра трибуна А4 будет ходить ходуном! Отдаю свою контрамарку Спиру <a href="https://twitter.com/spirik15">@spirik15</a>,он там завтра будет капитаном корабля?????</p>— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) <a href="https://twitter.com/KYevgeni/status/898461660297474048">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ

Покинув отделение полиции, Спиридонов сообщил подробности задержания. По словам спортсмена, служители правопорядка остановили его, когда он выбросил в урну банку пива.

— Сотрудники составили протокол, — цитирует телеканал РЕН ТВ Спиридонова. — Выписали мне 500 рублей административного штраф.

— Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч «Спартака», — добавил волейболист для агентства «Р-Спорт». — Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Папа дома...500 рублей штраф <a href="https://t.co/HatriQgp4t">pic.twitter.com/HatriQgp4t</a></p>— Alexey Spiridonov (@spirik15) <a href="https://twitter.com/spirik15/status/898955998228099073">19 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>