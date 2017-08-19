«Лучше в тюрьму, чем увидеть поражение «Спартака». За что задержали волейболиста Спиридонова
Скандально известный
экс-волейболист сборной России, страстный поклонник «Спартака» Алексей Спиридонов не смог попасть на матч красно-белых с «Локомотивом».
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Алексея Спиридонова задержали полицейские перед матчем в Тушино на стадионе «Открытие Арена». На трибуну он не попал.
— Я сейчас захожу в отделение полиции, — привел «Р-Спорт» слова Спиридонова. — Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал,
ЧТО БЫЛО ПЕРЕД ЭТИМ
Сын у Спиридонова родился в пятницу, мальчика назвали Денисом. Он стал вторым ребенком в семье Алексея и Екатерины, у которых в 2011 году появилась на свет дочь София.
Перед дерби олимпийский чемпион по теннису,
ЧТО БЫЛО ПОСЛЕ
Покинув отделение полиции, Спиридонов сообщил подробности задержания. По словам спортсмена, служители правопорядка остановили его, когда он выбросил в урну банку пива.
— Сотрудники составили протокол, — цитирует телеканал РЕН ТВ Спиридонова. — Выписали мне 500 рублей административного штраф.
— Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч «Спартака», — добавил волейболист для агентства «Р-Спорт». — Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак».
|19.08.2017 17:30
|Зрители 33027
|основной раунд: 7-й тур
|Открытие Арена
|Спартак М
|3:4
|Локомотив М
|Первый тайм: 2:0
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
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