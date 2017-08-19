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19 августа 2017, 23:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бубнов: Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления?!

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о поражении подопечных Массимо Карреры от «Локомотива» со счётом 3:4 в домашнем матче 7-го тура РФПЛ.

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После семи игр в активе «Спартака» 8 очков, с этим показателем команда занимает на данный момент 10-е место в турнирной таблице.

«Сёмин переиграл Карреру тактически. Его замены сработали, а Массимо ошибся с Мельгарехо. Плюс сегодня средняя линия «Локо» сильнее всех.

Думаю, Карреру не нужно трогать. Сейчас не время снимать тренера. Кем его менять? «Спартак» шёл к чемпионству, не думая, что будет дальше. А с той игрой, что есть, в Лиге чемпионов нет шансов. Ну как можно без усиления?!

Команда функционально хуже выглядит, чем в прошлом сезоне, потому чемпионская модель игры и не работает, — цитирует Бубнова «Спорт FM».

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