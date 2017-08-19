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СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 4,0. Пару раз отражал непростые удары — например, от Фарфана в первом тайме еще при 0:0. Однако при голах спасти не смог, а уж четвертый пропущенный мяч от Фернандеша (кстати, ставший решающим) на его совести.

ЕЩЕНКО — 4,5. Активно поддерживал атаки, но после перерыва, когда «Спартак» играл уже в меньшинстве, зачастую разрывался между соперниками и терял позицию. Из его зоны пришли второй и третий гол «Локомотива», когда правый защитник не успевал мешать выполнить нацеленные передачи Фернандешу и Фарфану.

ТАСКИ — 5,5. Долгое время старался не паниковать, но все же пару раз позволил себя обыграть еще до перерыва, а во втором тайме, как и все партнеры, был не на высоте. Конкретно его вины ни в одном голе нет, но при четырех пропущенных мячах невозможно оценить работу центрального защитника на «хорошо».

БОККЕТТИ — 5,0. Та же история, что и с Таски: много побеждал в единоборствах, старался внимательно опекать Фарфана, однако во втором тайме не сумел предотвратить красно-белую катастрофу.

КОМБАРОВ — 4,0. Был активен в первом тайме, порой даже чрезмерно увлекался и оставлял свой фланг свободным. Разогнал несколько отличных атак, однако после перерыва наделал ошибок и провалился. Бездарно проиграл борьбу Баринову при первом пропущенном голе, не сумел помешать Коломейцеву забить третий. При втором сместился в центр правильно по ситуации, но остался без подстраховки.

ПАШАЛИЧ — 5,0. Еще в первом тайме совершил несколько позиционных ошибок и позволял Фернандешу себя обыгрывать. А после перерыва откровенно устал и начал проваливаться в опорной зоне. Запорол плохим ударом отличную атаку «Спартака» при счете 2:1, не помогал Комбарову в штрафной в дальнейшем, просто наблюдая за тем, как соперники сначала сравнивают счет, а потом выходят вперед.

ГЛУШАКОВ — 5,5. Забил отличный первый гол. Старался, двигался, но во втором тайме сдал физически. При третьем голе «Локомотива» пытался зацепиться за мяч, но уступил в резкости Миранчуку и допустил провал в центре поля. Имел момент забить третий гол «Спартака» еще при счете 2:2, однако из выгодной ситуации не попал в створ.

САМЕДОВ — 3,5. Заработал глупую вторую желтую карточку за симуляцию на исходе первого тайма и стал главным антигероем матча.

АНАНИДЗЕ — 5,5. Проигрывал многовато борьбы и допускал ошибки. Однако ближе к концу первого тайма стал хорошо действовать между линиями и помог команде соорудить парочку хороших атак, в том числе и вторую голевую. После перерыва стал жертвой тактических перестановок и на поле не вышел.

ПРОМЕС — 7,0. В первом тайме отдал две отличные голевые передачи на Глушакова и Луиза Адриану, а при счете 2:4 не сдался и в одиночку придумал третий мяч «Спартака». Словом, вряд ли к голландцу должны быть какие-то вопросы.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 5,5. Забил второй гол, реализовав выход один на один, но на этом все его подвиги закончились. При счете 2:2 у бразильца было два подряд шанса подарить команде чудо, но моменты не реализовал.

МЕЛЬГАРЕХО — 5,0. Вышел в экстренной ситуации после удаления Самедова, чтобы помогать «Спартаку» выходить из обороны и разгонять контратаки. С функциями, несмотря на старание, справился из рук вон плохо. Передерживал мяч и совершал ошибки.

ФЕРНАНДУ — 5,0. Качественнее игра «Спартака» в центре поля с выходом бразильца не стала. А проваливаться опорная зона продолжала — как, к примеру, в эпизоде с третьим голом.

ЛОКОМОТИВ

ГИЛЬЕРМЕ — 6,0. Едва ли виновен хотя бы в одном из пропущенных мячей. При этом при счете 2:2 остановил выпад Луиза Адриану, не позволив «Спартаку» перевернуть ход матча.

ИГНАТЬЕВ — 6,0. Многовато пускал за спину Комбарова и Промеса до перерыва. Не лучшим образом сыграл при первом пропущенном мяче. Однако после перерыва преобразился, как и весь «Локомотив», и заслужил только похвалу.

КВЕРКВЕЛИЯ — 5,5. Мог бы агрессивнее и надежнее действовать при втором пропущенном голе, а при третьем в компенсированное время Промес вовсе усадил грузина на «пятую точку».

БАРИНОВ — 6,0. Отчасти виноват во втором пропущенном голе. Но все свои огрехи сполна исправил после перерыва, когда стал действовать ближе к центральной зоне и забил отличный гол после углового. Этот мяч и стал началом сумасшедшего переворота.

ПЕЙЧИНОВИЧ — 5,0. Проиграл в позиции и скорости Луизу Адриану при втором пропущенном голе. Ничего не смог поделать при третьем от Промеса.

РЫБУС — 5,0. Провел не лучший тайм, не сильно преуспел в атаке, не смог прочитать пас от Промеса и упустил в штрафной Глушакова при первом голе «Спартака». После перерыва на поле уже не вышел.

ТАРАСОВ — 5,0. Допустил парочку провалов в опорной зоне. Как, к примеру, перед вторым голом «Спартака», когда слишком пассивно опекал Ананидзе. В перерыве был заменен Семиным.

И. ДЕНИСОВ — 6,0. Надежно и дисциплинированно выполнил свою работу. Показал высокую точность в передачах, очень качественно провел второй тайм.

ФЕРНАНДЕШ — 7,5. Снова был главным заводилой атак «Локомотива». Лез в дриблинг, отдавал интересные передачи, искал неординарные ходы. Еще до перерыва доставил проблем сопернику, а во втором тайме забил сам (причем победный гол) и отдал две результативные передачи. Словом, главный герой!

Ал. МИРАНЧУК — 7,0. В середине первого тайма, усадив на газон Селихова, отдал не очень удобную для Фарфана передачу на пустые ворота. Во втором тайме стал выглядеть ярко, превосходил соперника в резкости и скорости, элегантной подсечкой забил второй гол, который окончательно погрузил «Спартак» в уныние.

ФАРФАН — 6,5. Открывался в передней линии, навязывал борьбу защитникам «Спартака», бился и никогда не выключился из эпизодов. В первом тайме нанес опасный удар в угол, с которым не без труда справился Селихов, потом едва-едва не воплотил в гол навес Миранчука. Второй тайм тоже провел активно, но теперь уже и эффективно. Отличной передачей нашел в чужой штрафной Коломейцева при третьем голе.

Ан. МИРАНЧУК — 7,0. Просто классно вышел на замену. Мгновенно добавил наступлению «Локомотива» скорости и непредсказуемости. Участвовал почти во всех командных атаках, отлично себя проявил перед третьим голом команды, когда ушел и от Глушакова, и от Фернанду, превратив спартаковский центр поля в руины.

В. ДЕНИСОВ — 6,0. Впервые в сезоне вышел на поле после травмы. Свой тайм отработал качественно и помог команде совершить переворот.

КОЛОМЕЙЦЕВ — 6,5. Провел на поле лишь 16 минут, но успел стать одним из героев — забил третий мяч в ворота «Спартака».