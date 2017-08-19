«Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6

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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Вадима Скрипченко, который сменил на посту главного тренера Александра Григоряна.

В дебюте игры мяч после заброса отскочил к Жонатасу, который метров с 15-ти расстрелял дальний угол. На 15-й минуте казанцы накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной, мяч отскочил к Гекденизу Караденизу, который тут же сориентировался и аккуратным «черпаком» послал снаряд за шиворот вратарю. На 31-й минуте Карадениз мягко забросил мяч в штрафную за спины защитников, а Жонатас слету пробил под перекладину.

В середине второго тайма хозяева быстро разыграли угловой, Эльмир Набиуллин с фланга навесил во вратарскую, мяч вылетел из гущи игроков, ударился о газон и влетел в дальний угол. На 85-й минуте Максим Лестьенн с правого края вошёл в штрафную, сместился к центру и сделал скидку на Янна М’Вила, который метров с двадцати пробил впритирку со штангой. Две минуты спустя Карадениз сделал длинный перевод в свободную зону на Лестьенна, тот дошёл до штрафной, обыграл защитника и беспрепятственно расстрелял нижний угол ворот.

«Рубин» (11 очков) делит с «Краснодаром» пятое место, сыграв на матч больше. «Анжи» (3 балла) — 15-й.