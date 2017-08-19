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19 августа 2017, 21:57 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ.

Рубин разгромил <span class=error>Анжи</span> в матче 7-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Вадима Скрипченко, который сменил на посту главного тренера Александра Григоряна.

В дебюте игры мяч после заброса отскочил к Жонатасу, который метров с 15-ти расстрелял дальний угол. На 15-й минуте казанцы накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной, мяч отскочил к Гекденизу Караденизу, который тут же сориентировался и аккуратным «черпаком» послал снаряд за шиворот вратарю. На 31-й минуте Карадениз мягко забросил мяч в штрафную за спины защитников, а Жонатас слету пробил под перекладину.

В середине второго тайма хозяева быстро разыграли угловой, Эльмир Набиуллин с фланга навесил во вратарскую, мяч вылетел из гущи игроков, ударился о газон и влетел в дальний угол. На 85-й минуте Максим Лестьенн с правого края вошёл в штрафную, сместился к центру и сделал скидку на Янна М’Вила, который метров с двадцати пробил впритирку со штангой. Две минуты спустя Карадениз сделал длинный перевод в свободную зону на Лестьенна, тот дошёл до штрафной, обыграл защитника и беспрепятственно расстрелял нижний угол ворот.

«Рубин» (11 очков) делит с «Краснодаром» пятое место, сыграв на матч больше. «Анжи» (3 балла) — 15-й.

19.08.2017 20:00 основной раунд: 7-й тур Казань Арена
Рубин 6:0 Анжи
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Курбан Бердыев Вадим Скрипченко
Голы
4′ Кристиан Жонатас (Р. Жемалетдинов, Карадениз Гекдениз) 22
16′ Карадениз Гекдениз 61
31′ Кристиан Жонатас (Карадениз Гекдениз) 22
62′ Эльмир Набиуллин (Карадениз Гекдениз) 3
85′ Янн М`Вила (М. Лестьенн) 4
87′ Максим Лестьенн 10
Составы
Сергей Рыжиков 1
60′ Мориц Бауэр 23
Владимир Гранат 14
Федор Кудряшов 30
Егор Сорокин 80
Янн М`Вила 4
Магомед Оздоев 27
Карадениз Гекдениз (к) 61
72′ Эльмир Набиуллин 3
Рагнар Сигурдссон 5
66′ Рифат Жемалетдинов 96
Максим Лестьенн 10
46′ Кристиан Жонатас 22
Сердар Азмун 33
1 Алексей Солосин
2 Гурам Тетрашвили
5 Магомед Мусалов
3 Владимир Полуяхтов
21 Алан Багаев 10′
45 Тома Фибель
91 Павел Яковлев (к)
29 Вадим Афонин
6 Павел Карасев 18′
77 Аяз Гулиев
8 Арсен Хубулов 55′
10 Джаба Липартия
88 Иван Маркелов 71′
19 Павел Долгов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 2
7 Удары в створ 0
8 Угловые 2
9 Фолы 10
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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