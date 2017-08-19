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19 августа 2017, 22:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Спиридонов: Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает ФК «Спартак»

Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывают футболисты московского «Спартака», заявил чемпион Европы по волейболу, болельщик «красно-белых» Алексей Спиридонов.

Лучше посидеть в тюрьме чем увидеть как проигрывают футболисты московского Спартака заявил чемпион Европы по волейболу болельщик красно-белых Алексей Спиридонов. Увеличить
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© РИА "Новости"

В субботу «Спартак» проиграл столичному «Локомотиву» со счетом 3:4 в домашнем матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги. Спиридонова, направлявшегося на матч, задержали полицейские и отправили в отделение полиции. Позднее волейболист красноярского «Енисея» сообщил «Р-Спорт» о том, что его выпустили из полицейского участка, оштрафовав на 500 рублей. На стадион он не успел.

«Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч «Спартака». Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак», — сказал Спиридонов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

19.08.2017 17:30 Зрители 33027 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:4 Локомотив М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
30′ Денис Глушаков (К. Промес) 8
43′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Д. Ананидзе) 12
90+2′ Квинси Промес 10
36 Дмитрий Баринов (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 48′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Ант. Миранчук) 69′
18 Александр Коломейцев (Д. Фарфан, Ант. Миранчук) 83′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90+1′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
27′ 45+1′ Александр Самедов 19
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
де Соуза Луиз Адриану 12
72′ Марио Пашалич 50
Лукас Мартинс Фернанду 11
46′ Джано Ананидзе 7
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 72′
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 64′
59 Алексей Миранчук 59′
8 Джефферсон Фарфан
36 Дмитрий Баринов 78′
18 Александр Коломейцев
31 Мачей Рыбус 46′
29 Виталий Денисов
23 Дмитрий Тарасов 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
2 Угловые 7
8 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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