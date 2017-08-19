Спиридонов: Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает ФК «Спартак»

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В субботу «Спартак» проиграл столичному «Локомотиву» со счетом 3:4 в домашнем матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги. Спиридонова, направлявшегося на матч, задержали полицейские и отправили в отделение полиции. Позднее волейболист красноярского «Енисея» сообщил «Р-Спорт» о том, что его выпустили из полицейского участка, оштрафовав на 500 рублей. На стадион он не успел.

«Я доволен тем, что в итоге все так произошло, и я не попал на этот матч «Спартака». Лучше посидеть в тюрьме, чем увидеть, как проигрывает «Спартак», — сказал Спиридонов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.