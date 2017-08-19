Тарханов: «Урал» подписал контракт с лучшим распасовщиком чемпионата Болгарии

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«Матч хороший. И мы хорошо играли, и ЦСКА, и вратари выручали. Хорошая игра и по качеству, и по борьбе, и по движению. Во втором тайме немного подсаживались, но это естественно, всё-таки у ЦСКА мастерство выше, а нам приходится затрачивать больше энергии, поэтому где-то подсаживаемся.



Буду ли доволен сезоном, если по его итогам у нас будет 10 побед и 20 ничьих? Конечно!

Как быть дальше без Лунгу? Если бы у нас был Месси и ушёл, тогда были бы проблемы. Лунгу — хороший футболист, но его агент Истрати ведь сказал, что ему нужно было сменить чемпионат, чтобы прибавлять, потому что он застоялся на одном уровне. Он в «Урале» семь лет провёл, руководство клуба пошло ему навстречу.