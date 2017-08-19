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19 августа 2017, 22:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарханов: «Урал» подписал контракт с лучшим распасовщиком чемпионата Болгарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю ничью с ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги и рассказал о переходе полузащитника Петрюса Бумаля.

Главный тренер Урала Александр Тарханов прокомментировал домашнюю ничью с ЦСКА (0:0) в матче седьмого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> и рассказал о переходе полузащитника <span class=error>Петрюса</span> <span class=error>Бумаля</span>. Увеличить
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«Матч хороший. И мы хорошо играли, и ЦСКА, и вратари выручали. Хорошая игра и по качеству, и по борьбе, и по движению. Во втором тайме немного подсаживались, но это естественно, всё-таки у ЦСКА мастерство выше, а нам приходится затрачивать больше энергии, поэтому где-то подсаживаемся.

Буду ли доволен сезоном, если по его итогам у нас будет 10 побед и 20 ничьих? Конечно!

Как быть дальше без Лунгу? Если бы у нас был Месси и ушёл, тогда были бы проблемы. Лунгу — хороший футболист, но его агент Истрати ведь сказал, что ему нужно было сменить чемпионат, чтобы прибавлять, потому что он застоялся на одном уровне. Он в «Урале» семь лет провёл, руководство клуба пошло ему навстречу.

Мы подписали Бумаля. Он обладает мастерством и хорошим пасом. В прошлом году он был признан в Болгарии лучшим распасовщиком чемпионата, — сказал Тарханов на пресс-конференции.

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