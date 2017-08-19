Юрий Семин: Переиграл ли я Карреру? Не мне судить
Главный тренер «Локомотива» после матча похвалил команду за волю и рассказал, что по случаю победы предоставил футболистам сразу два выходных.
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Видимо, что-то случилось...
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— В Суперкубке нам не повезло, а сегодня повезло немножко, — с улыбкой сказал Семин, едва вошел в зал для
— Какие эмоции? И за счет чего переиграли «Спартак»?
— Мы и после первого тайма не заслуживали 0:2. Преимущество у «Спартака» было, но особенных моментов — нет. Сами себе организовали два мяча, а свои шансы не использовали. После перерыва хорошо вошли ребята на замену — и Виталик Денисов, и Антон Миранчук. Мы немножко перестроили схему. Удачно забили гол со «стандарта». А потом появилось хорошее настроение, поэтому и выиграли матч.
— У вас в сезоне такие яркие победы над фаворитами — ЦСКА, «Спартаком»… И натужные 1:0 с аутсайдерами. А в последнем матче и вовсе проигрыш «Тосно». С чем это связано?
— На мой взгляд, с концентрацией на матч. Мы об этом много говорим, но проблемы по сей день остаются. Работы еще непочатый край.
— Не пересматривали эпизод с Алексеем Миранчуком? Сложилось ощущение, что он красную заслужил за подкат.
— Нет, зато я пересматривал Суперкубок, и мне показалось, что Луиз Адриану должен быть тогда удален. Но его не удалили. Это жизнь. Посмотрите, кстати, на эпизод с Самедовым сегодня. Он заранее шажочек делает и падает.
—
— Просто эмоции. Проиграли единоборство, я побежал в сторону поля.
— Что говорили футболистам в перерыве?
— Не ругался! Команда и в первом тайме ведь играла неплохо, за исключением двух эпизодов. Просто сделали перестройку и подсказали
— Если игра в первом тайме устраивала, почему заменили Рыбуса и Тарасова?
— Не совсем
— Как вы считаете, вы тактически переиграли Карреру?
— Это вам судить. Это же вы специалисты большие!
— Как оцените игру Фарфана в центре нападения?
— Удивительный футболист! Представляю, как он играл в молодые годы. Может выйти на любой позиции! Сегодня действовал
— Как думаете, Дзюба вам в команде не помешал бы?
— Не могу ответить, я могу комментировать только игрока, который находится у меня на тренировке, прошел медосбледование и подписал контракт с клубом. А Дзюба — футболист «Зенита» на сегодня.
— Что с Бариновым? Он, кажется, получил травму.
— Надеюсь, все нормально. Сегодня вообще были тяжелые для игры условия, даже сидеть было сложно. Но темп вышел очень хорошим, получилось красочное зрелище, интересное для болельщиков.
— Как будете приходить в себя после такого нервного матча?
— Я и так замечательно себя чувствую. Настроение прекрасное. После победы приходить в себя не нужно. Сейчас поужинаем с друзьями, а завтра уже готов к работе. Кстати, после этого матча два дня выходных дали команде. Премия!
— Как считаете, вы превзошли сегодня «Спартак» именно в эмоциях?
— В прошлом году он в них всех переигрывал. Если мы сравнялись с
— А вам не кажется, что «Спартак» уже стал другим?
— Этот вопрос уже не ко мне.
— Вы сказали в начале
— Не сказал бы, что нам фартило с голами. Они были забиты блестяще после хороших комбинаций. А повезло, наверное, с тем, что на поле оказались футболисты, которые не сдались при 0:2. Они до конца вели борьбу и нашли свои шансы.
— После такого удачного старта и побед над «Спартаком» и ЦСКА теперь «Локо» — претендент на чемпионство?
— Нет. Мы идем от игры к игре и так далеко не загадываем. Правильнее будет вести подготовку к следующему матчу с «Уралом». А дальше жизнь покажет.
— Эта победа — одна из самых ярких в вашей карьере над «Спартаком»?
— Сегодня думаю, что да. Мы прекрасно понимаем, что на таком микроцикле при нескольких поражениях подряд «Спартак» был очень настроен. И именно сегодня победить его было очень сложно. Счастлив, что нам это удалось.
|19.08.2017 17:30
|Зрители 33027
|основной раунд: 7-й тур
|Открытие Арена
|Спартак М
|3:4
|Локомотив М
|Первый тайм: 2:0
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
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