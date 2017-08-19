Юрий Семин: Переиграл ли я Карреру? Не мне судить

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— В Суперкубке нам не повезло, а сегодня повезло немножко, — с улыбкой сказал Семин, едва вошел в зал для пресс-конференций и вспомним про поражение от красно-белых на старте сезона.

— Какие эмоции? И за счет чего переиграли «Спартак»?

— Мы и после первого тайма не заслуживали 0:2. Преимущество у «Спартака» было, но особенных моментов — нет. Сами себе организовали два мяча, а свои шансы не использовали. После перерыва хорошо вошли ребята на замену — и Виталик Денисов, и Антон Миранчук. Мы немножко перестроили схему. Удачно забили гол со «стандарта». А потом появилось хорошее настроение, поэтому и выиграли матч.

— У вас в сезоне такие яркие победы над фаворитами — ЦСКА, «Спартаком»… И натужные 1:0 с аутсайдерами. А в последнем матче и вовсе проигрыш «Тосно». С чем это связано?

— На мой взгляд, с концентрацией на матч. Мы об этом много говорим, но проблемы по сей день остаются. Работы еще непочатый край.

— Не пересматривали эпизод с Алексеем Миранчуком? Сложилось ощущение, что он красную заслужил за подкат.

— Нет, зато я пересматривал Суперкубок, и мне показалось, что Луиз Адриану должен быть тогда удален. Но его не удалили. Это жизнь. Посмотрите, кстати, на эпизод с Самедовым сегодня. Он заранее шажочек делает и падает.

— Где-то за 15−18 минут до конца вы едва не выбежали на поле. На что реагировали?

— Просто эмоции. Проиграли единоборство, я побежал в сторону поля.

— Что говорили футболистам в перерыве?

— Не ругался! Команда и в первом тайме ведь играла неплохо, за исключением двух эпизодов. Просто сделали перестройку и подсказали кое-какие моменты, что лучше нужно в пас играть, больше через фланги. Простые вещи.

— Если игра в первом тайме устраивала, почему заменили Рыбуса и Тарасова? Из-за пропущенных голов как раз?

— Не совсем из-за них. Хотя в одном эпизоде они действительно сыграли не лучшим образом. У Тарасова микротравма ахиллового сухожилия, поэтому рисковать не стали. А Рыбус… Нужно было вносить изменения, вот мы на его позиции их и внесли.

— Как вы считаете, вы тактически переиграли Карреру?

— Это вам судить. Это же вы специалисты большие!

— Как оцените игру Фарфана в центре нападения?

— Удивительный футболист! Представляю, как он играл в молодые годы. Может выйти на любой позиции! Сегодня действовал очень-очень хорошо и полезно.

— Как думаете, Дзюба вам в команде не помешал бы?

— Не могу ответить, я могу комментировать только игрока, который находится у меня на тренировке, прошел медосбледование и подписал контракт с клубом. А Дзюба — футболист «Зенита» на сегодня.

— Что с Бариновым? Он, кажется, получил травму.

— Надеюсь, все нормально. Сегодня вообще были тяжелые для игры условия, даже сидеть было сложно. Но темп вышел очень хорошим, получилось красочное зрелище, интересное для болельщиков.

— Как будете приходить в себя после такого нервного матча?

— Я и так замечательно себя чувствую. Настроение прекрасное. После победы приходить в себя не нужно. Сейчас поужинаем с друзьями, а завтра уже готов к работе. Кстати, после этого матча два дня выходных дали команде. Премия!

— Как считаете, вы превзошли сегодня «Спартак» именно в эмоциях?

— В прошлом году он в них всех переигрывал. Если мы сравнялись с красно-белыми по эмоциям, это хорошо. Потому что они были ориентиром для нас.

— А вам не кажется, что «Спартак» уже стал другим?

— Этот вопрос уже не ко мне.

— Вы сказали в начале пресс-конференции, что вам немного повезло. А в чем больше всего?

— Не сказал бы, что нам фартило с голами. Они были забиты блестяще после хороших комбинаций. А повезло, наверное, с тем, что на поле оказались футболисты, которые не сдались при 0:2. Они до конца вели борьбу и нашли свои шансы.

— После такого удачного старта и побед над «Спартаком» и ЦСКА теперь «Локо» — претендент на чемпионство?

— Нет. Мы идем от игры к игре и так далеко не загадываем. Правильнее будет вести подготовку к следующему матчу с «Уралом». А дальше жизнь покажет.

— Эта победа — одна из самых ярких в вашей карьере над «Спартаком»?

— Сегодня думаю, что да. Мы прекрасно понимаем, что на таком микроцикле при нескольких поражениях подряд «Спартак» был очень настроен. И именно сегодня победить его было очень сложно. Счастлив, что нам это удалось.