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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30735296/
19 августа 2017, 22:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Переиграл ли я Карреру? Не мне судить

Главный тренер «Локомотива» после матча похвалил команду за волю и рассказал, что по случаю победы предоставил футболистам сразу два выходных.

Главный тренер <span class=error>Локо</span> — об эмоциях дерби. Увеличить
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— В Суперкубке нам не повезло, а сегодня повезло немножко, — с улыбкой сказал Семин, едва вошел в зал для пресс-конференций и вспомним про поражение от красно-белых на старте сезона.

— Какие эмоции? И за счет чего переиграли «Спартак»?

— Мы и после первого тайма не заслуживали 0:2. Преимущество у «Спартака» было, но особенных моментов — нет. Сами себе организовали два мяча, а свои шансы не использовали. После перерыва хорошо вошли ребята на замену — и Виталик Денисов, и Антон Миранчук. Мы немножко перестроили схему. Удачно забили гол со «стандарта». А потом появилось хорошее настроение, поэтому и выиграли матч.

— У вас в сезоне такие яркие победы над фаворитами — ЦСКА, «Спартаком»… И натужные 1:0 с аутсайдерами. А в последнем матче и вовсе проигрыш «Тосно». С чем это связано?

— На мой взгляд, с концентрацией на матч. Мы об этом много говорим, но проблемы по сей день остаются. Работы еще непочатый край.

— Не пересматривали эпизод с Алексеем Миранчуком? Сложилось ощущение, что он красную заслужил за подкат.

— Нет, зато я пересматривал Суперкубок, и мне показалось, что Луиз Адриану должен быть тогда удален. Но его не удалили. Это жизнь. Посмотрите, кстати, на эпизод с Самедовым сегодня. Он заранее шажочек делает и падает.

— Где-то за 15−18 минут до конца вы едва не выбежали на поле. На что реагировали?

— Просто эмоции. Проиграли единоборство, я побежал в сторону поля.

— Что говорили футболистам в перерыве?

— Не ругался! Команда и в первом тайме ведь играла неплохо, за исключением двух эпизодов. Просто сделали перестройку и подсказали кое-какие моменты, что лучше нужно в пас играть, больше через фланги. Простые вещи.

— Если игра в первом тайме устраивала, почему заменили Рыбуса и Тарасова? Из-за пропущенных голов как раз?

— Не совсем из-за них. Хотя в одном эпизоде они действительно сыграли не лучшим образом. У Тарасова микротравма ахиллового сухожилия, поэтому рисковать не стали. А Рыбус… Нужно было вносить изменения, вот мы на его позиции их и внесли.

— Как вы считаете, вы тактически переиграли Карреру?

— Это вам судить. Это же вы специалисты большие!

— Как оцените игру Фарфана в центре нападения?

— Удивительный футболист! Представляю, как он играл в молодые годы. Может выйти на любой позиции! Сегодня действовал очень-очень хорошо и полезно.

— Как думаете, Дзюба вам в команде не помешал бы?

— Не могу ответить, я могу комментировать только игрока, который находится у меня на тренировке, прошел медосбледование и подписал контракт с клубом. А Дзюба — футболист «Зенита» на сегодня.

— Что с Бариновым? Он, кажется, получил травму.

— Надеюсь, все нормально. Сегодня вообще были тяжелые для игры условия, даже сидеть было сложно. Но темп вышел очень хорошим, получилось красочное зрелище, интересное для болельщиков.

— Как будете приходить в себя после такого нервного матча?

— Я и так замечательно себя чувствую. Настроение прекрасное. После победы приходить в себя не нужно. Сейчас поужинаем с друзьями, а завтра уже готов к работе. Кстати, после этого матча два дня выходных дали команде. Премия!

— Как считаете, вы превзошли сегодня «Спартак» именно в эмоциях?

— В прошлом году он в них всех переигрывал. Если мы сравнялись с красно-белыми по эмоциям, это хорошо. Потому что они были ориентиром для нас.

— А вам не кажется, что «Спартак» уже стал другим?

— Этот вопрос уже не ко мне.

— Вы сказали в начале пресс-конференции, что вам немного повезло. А в чем больше всего?

— Не сказал бы, что нам фартило с голами. Они были забиты блестяще после хороших комбинаций. А повезло, наверное, с тем, что на поле оказались футболисты, которые не сдались при 0:2. Они до конца вели борьбу и нашли свои шансы.

— После такого удачного старта и побед над «Спартаком» и ЦСКА теперь «Локо» — претендент на чемпионство?

— Нет. Мы идем от игры к игре и так далеко не загадываем. Правильнее будет вести подготовку к следующему матчу с «Уралом». А дальше жизнь покажет.

— Эта победа — одна из самых ярких в вашей карьере над «Спартаком»?

— Сегодня думаю, что да. Мы прекрасно понимаем, что на таком микроцикле при нескольких поражениях подряд «Спартак» был очень настроен. И именно сегодня победить его было очень сложно. Счастлив, что нам это удалось.

19.08.2017 17:30 Зрители 33027 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:4 Локомотив М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
30′ Денис Глушаков (К. Промес) 8
43′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Д. Ананидзе) 12
90+2′ Квинси Промес 10
36 Дмитрий Баринов (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 48′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Ант. Миранчук) 69′
18 Александр Коломейцев (Д. Фарфан, Ант. Миранчук) 83′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90+1′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
27′ 45+1′ Александр Самедов 19
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
де Соуза Луиз Адриану 12
72′ Марио Пашалич 50
Лукас Мартинс Фернанду 11
46′ Джано Ананидзе 7
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 72′
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 64′
59 Алексей Миранчук 59′
8 Джефферсон Фарфан
36 Дмитрий Баринов 78′
18 Александр Коломейцев
31 Мачей Рыбус 46′
29 Виталий Денисов
23 Дмитрий Тарасов 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
2 Угловые 7
8 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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