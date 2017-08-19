Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30735170/
19 августа 2017, 22:19 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Массимо Каррера: Что не так? Вы заметили, что мы играли в меньшинстве?

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера — об игре против «Локомотива» (3:4).

Массимо Каррера: Что не так? Вы заметили что мы играли в меньшинстве? - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

 — «Спартак» отдает третью важную игру, ведя в счете: «Динамо», ЦСКА, а вот теперь — «Локомотив». Что не так?
— Вы заметили, что мы играли в меньшинстве? Это портить равновесие в футболе. Поэтому этот матч нельзя сравнивать с другими, — сказал Каррера.

— После ряда неудач возникают вопросы. Есть ли паника в команде?
— Нет. Это футбол. Нам нужно встать с колен, готовиться к следующей игре. Безусловно, нам нужно становиться лучше.

— Показалось, что у «Спартака» были проблемы в центре поля. Нужен ли команде чистый опорник?
— В первом тайме огромных проблем не было в опорной зоне. «Локомотив» создавал моменты, мы — тоже.

— Почему не играли в старте Фернандо и Джикия?
— В тренировочном процессе я увидел некоторые детали, которые навели меня на мысль выпустить Глушакова, Пашалича и Боккетти.

— Как отреагировали на перфоманс болельщиков, которые вас поддержали?
— Конечно, такое приятно. Жаль, что у нас не получилось их порадовать.

— Не было варианта поменять в перерыве Ананидзе на третьего центрального защитника, а не на Мельгарехо? Все-таки команда играла в меньшинстве.
— Думали о таком варианте, но боялись, что прижмемся к воротам. И так сложнее было бы выходить из обороны. Поэтому оставили четырех защитников, чтобы была возможность контратаковать.

— Селихов вторую игру к ряду выходит в основе. Теперь он первый номер?
— Селихов — игрок «Спартака». Как и Ребров, Максименко. Сейчас играет Селихов. Вот и все.

—  Вы ругали Адриано за удаление с «Зенитом». Говорили, что не справился с нервами. Не считаете, что Самедов был не прав, имея желтую карточку, и симулируя в чужой штрафной?
— Не думаю, что Самедов сделал это специально. Но, к сожалению, такие эпизоды меняют ход игры. В эпизоде с Адриано мне не понравился жест, который он сделал. С Самедовым — иная ситуация.

— Команда готова физически?
— Да, команда готова хороша. Нам ведь хватило сил забить третий гол. Думаю, и физически, и ментальные силы с нами.

19.08.2017 17:30 Зрители 33027 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:4 Локомотив М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
30′ Денис Глушаков (К. Промес) 8
43′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Д. Ананидзе) 12
90+2′ Квинси Промес 10
36 Дмитрий Баринов (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 48′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Ант. Миранчук) 69′
18 Александр Коломейцев (Д. Фарфан, Ант. Миранчук) 83′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90+1′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
27′ 45+1′ Александр Самедов 19
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
де Соуза Луиз Адриану 12
72′ Марио Пашалич 50
Лукас Мартинс Фернанду 11
46′ Джано Ананидзе 7
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 72′
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 64′
59 Алексей Миранчук 59′
8 Джефферсон Фарфан
36 Дмитрий Баринов 78′
18 Александр Коломейцев
31 Мачей Рыбус 46′
29 Виталий Денисов
23 Дмитрий Тарасов 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
2 Угловые 7
8 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Не отдался игре на все 100%. Каррера публично раскритиковал Глушакова и Фернандо

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)