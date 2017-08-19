Массимо Каррера: Что не так? Вы заметили, что мы играли в меньшинстве?

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «Спартак» отдает третью важную игру, ведя в счете: «Динамо», ЦСКА, а вот теперь — «Локомотив». Что не так?

— Вы заметили, что мы играли в меньшинстве? Это портить равновесие в футболе. Поэтому этот матч нельзя сравнивать с другими, — сказал Каррера.

— После ряда неудач возникают вопросы. Есть ли паника в команде?

— Нет. Это футбол. Нам нужно встать с колен, готовиться к следующей игре. Безусловно, нам нужно становиться лучше.

— Показалось, что у «Спартака» были проблемы в центре поля. Нужен ли команде чистый опорник?

— В первом тайме огромных проблем не было в опорной зоне. «Локомотив» создавал моменты, мы — тоже.

— Почему не играли в старте Фернандо и Джикия?

— В тренировочном процессе я увидел некоторые детали, которые навели меня на мысль выпустить Глушакова, Пашалича и Боккетти.

— Как отреагировали на перфоманс болельщиков, которые вас поддержали?

— Конечно, такое приятно. Жаль, что у нас не получилось их порадовать.

— Не было варианта поменять в перерыве Ананидзе на третьего центрального защитника, а не на Мельгарехо? Все-таки команда играла в меньшинстве.

— Думали о таком варианте, но боялись, что прижмемся к воротам. И так сложнее было бы выходить из обороны. Поэтому оставили четырех защитников, чтобы была возможность контратаковать.

— Селихов вторую игру к ряду выходит в основе. Теперь он первый номер?

— Селихов — игрок «Спартака». Как и Ребров, Максименко. Сейчас играет Селихов. Вот и все.

— Вы ругали Адриано за удаление с «Зенитом». Говорили, что не справился с нервами. Не считаете, что Самедов был не прав, имея желтую карточку, и симулируя в чужой штрафной?

— Не думаю, что Самедов сделал это специально. Но, к сожалению, такие эпизоды меняют ход игры. В эпизоде с Адриано мне не понравился жест, который он сделал. С Самедовым — иная ситуация.

— Команда готова физически?

— Да, команда готова хороша. Нам ведь хватило сил забить третий гол. Думаю, и физически, и ментальные силы с нами.