«У «Спартака» под ногами земля поплыла. Массимо Карреру брали для работы над обороной, но он не справляется с этой миссией. У «Спартака» как была дыра в защите, так и осталась. Если бы не было удаления Александра Самедова, то красно-белые всё равно бы проиграли, у них нет огня в игре.

Каррера случайно выиграл прошлый сезон, он просто оказался в нужный момент в нужном месте. Юрий Сёмин, по сравнению с Каррерой, — просто глыба, по мастерству Сёмин лучше в два раза, чем Каррера. Когда тренер — иностранец, это всегда спорная ситуация, потому что донести смысл до игроков трудно. Сёмин в раздевалке на доходчивом русском объяснил — отсюда и победа, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.