«Спартак» вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие?

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Можно сколько угодно говорить, что внутренний конфликт в «Спартаке» придумали недоброжелатели, но трибуны многое чувствуют лучше других. И когда на секторе растянули огромное полотнище «Массимо — один из нас», стало ясно: болельщики все понимают. С выбором стороны они тянуть не стали. Получить поддержку в такой момент — бесценно.

Массимо Каррера — действительно один из них. Прямой, неравнодушный, принципиальный. Даже если это только образ, такой образ нужен людям. Им нужен тот Массимо, который лупит с размаху по спинам футболистам, тот Каррера, который сгорает на бровке. Они ведь только что с ним познакомились, они только что радовались вместе золоту, как от этого образа можно устать? Здесь не работает пресловутый круговорот «Спартака». Должно произойти что-то очень страшное, чтобы трибуны освистали Карреру.

А они не просто не свистят. Они заступаются за него.

Заступятся ли еще раз?

Ведь теперь, после того, какое безумие произошло в Тушине, Каррере нужна поддержка еще больше. Насколько ему везло в прошлом сезоне, настолько не везет сейчас. Если проще — не прет. При других тренерах Леонид Федун в таких случаях советовал зайти в церковь и поставить свечку. Что владелец «Спартака», державшийся над схваткой между менеджментом и окружением Карреры, скажет сейчас?

Матч был интересным, но очень рваным. Осторожное начало, так похожее на начало игры за Суперкубок. Всплеск «Спартака» в конце тайма. Затем внезапное удаление Самедова «в раздевалку», и логичное наступление «Локомотива» после перерыва. А затем — безумная концовка.

В самом начале «Спартак» владел мячом и бил по очереди в разные точки, пытаясь найти слабое место. «Локо», как всегда, контратаковал — быстро, резко, опасно. Казалось, что кто забьет первым, тот и победит.

Отличный момент на 21-й минуте создал Фернандеш — возможно, самый одаренный футболист «Локомотива». Обыграл нескольких человек, сделал пас в штрафную на другого таланта — Алексея Миранчука, тот ушел от Селихова к лицевой линии и мягко навесил справа на дальнюю штангу, где Фарфан был обязан замыкать. Если бы пас был чуть точнее и если бы перуанца не прессинговал Пашалич, быть голу.

Вскоре Салихов спас красно-белых после удара Фарфана — это была еще одна возможность «Локо».

Но счет открыл «Спартак», на 30-й минуте, а затем, на 43-й, укрепил преимущество, и оба раза даже не аплодисментов, а овации был достоин Квинси Промес.

Сначала голландец оказался с мячом слева почти у лицевой линии на входе в штрафную. Резким движением ушел от Игнатьева, пошел в середину, стянул на себя Баринова и Денисова, после чего сделал аккуратный пас вдоль ворот на Глушакова. Того нелепо пытался накрыть Рыбус. Неуклюжий вроде бы удар оказался точным — 1:0.

А во втором случае Промес сделал шикарный пас мимо трех человек уже на Луиза Адриану, который тоже молодец — рывочком оставил не у дел Пейчиновича и в касание, как он любит, пробил мимо Гильерме.

Кто бы мог подумать, что «Спартак» после этого упустит победу? Конечно, тот, кто смотрел игру с «Динамо». Тут ведь еще и в меньшинстве команда осталась — вторую желтую карточку перед самым перерывом за симуляцию получил Самедов. Тяжелый удар, который стал предвестником ударов тяжелейших.

И если бы «Спартак» не пропустил так быстро, не было бы потом так тяжело. Но свой первый гол «Локомотив» забил уже на 48-й минуте. Баринов после подачи с углового выиграл борьбу у Дмитрия Комбарова, и мяч от штанги влетел в ворота.

Разумеется, это привело к нервотрепке. Длилась она 20 минут — до второго гола железнодорожников. Миранчук забил роскошный гол — после подачи Фернандеша издевательски перебросил мяч через Селихова.

А дальше могло произойти что угодно. И действительно, «Спартак» пришел в себя, несмотря на игру в меньшинстве и тоже стал что-то создавать. Срочно требовался фирменный карреровский фарт, но его не было. На 79-й минуте Гильерме выручил после удара Адриану, на 81-й из хорошей позиции мимо пробил Глушаков. Дожмет ли «Спартак»? Этот вопрос стал неактуальным после быстрой атаки «Локо», которую завершил точным ударом Коломейцев. Третьим подряд со стороны гостей.

А уже в компенсированное время Фернандеш эффектно пробил с дальней дистанции — Селихов, к разочарованию своих поклонников, мягко говоря, не спас.

Возможно, кто-то из спартаковских болельщиков поверил в чудо, когда Промес после этого сделал счет 3:4 (опять сам!), но все уже было решено.

Семин одержал победу, которая, конечно, войдет в историю «Локомотива». Которая является лучшим ответом силам, пытающимся выставить Юрия Палыча отставшим от жизни чудаком. И которая еще в прошлом сезоне, скорее подходила под стиль Карреры.

Впереди у «Спартака» — тяжелый выезд в Хабаровск. Возможно, это будет момент истины.