«Спартак» вел 2:0, но проиграл 3:4. Это проклятие?
Чемпион потерпел еще одно тяжелое поражение — на этот раз от «Локомотива». Трибуны перед матчем поддержали главного тренера Массимо Карреру. Сохранится ли эта поддержка дальше?
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Можно сколько угодно говорить, что внутренний конфликт в «Спартаке» придумали недоброжелатели, но трибуны многое чувствуют лучше других. И когда на секторе растянули огромное полотнище «Массимо — один из нас», стало ясно: болельщики все понимают. С выбором стороны они тянуть не стали. Получить поддержку в такой момент — бесценно.
Массимо Каррера — действительно один из них. Прямой, неравнодушный, принципиальный. Даже если это только образ, такой образ нужен людям. Им нужен тот Массимо, который лупит с размаху по спинам футболистам, тот Каррера, который сгорает на бровке. Они ведь только что с ним познакомились, они только что радовались вместе золоту, как от этого образа можно устать? Здесь не работает пресловутый круговорот «Спартака». Должно произойти
А они не просто не свистят. Они заступаются за него.
Заступятся ли еще раз?
Ведь теперь, после того, какое безумие произошло в Тушине, Каррере нужна поддержка еще больше. Насколько ему везло в прошлом сезоне, настолько не везет сейчас. Если проще — не прет. При других тренерах Леонид Федун в таких случаях советовал зайти в церковь и поставить свечку. Что владелец «Спартака», державшийся над схваткой между менеджментом и окружением Карреры, скажет сейчас?
Матч был интересным, но очень рваным. Осторожное начало, так похожее на начало игры за Суперкубок. Всплеск «Спартака» в конце тайма. Затем внезапное удаление Самедова «в раздевалку», и логичное наступление «Локомотива» после перерыва. А затем — безумная концовка.
В самом начале «Спартак» владел мячом и бил по очереди в разные точки, пытаясь найти слабое место. «Локо», как всегда, контратаковал — быстро, резко, опасно. Казалось, что кто забьет первым, тот и победит.
Отличный момент на 21-й минуте создал Фернандеш — возможно, самый одаренный футболист «Локомотива». Обыграл нескольких человек, сделал пас в штрафную на другого таланта — Алексея Миранчука, тот ушел от Селихова к лицевой линии и мягко навесил справа на дальнюю штангу, где Фарфан был обязан замыкать. Если бы пас был чуть точнее и если бы перуанца не прессинговал Пашалич, быть голу.
Вскоре Салихов спас
Но счет открыл «Спартак», на 30-й минуте, а затем, на 43-й, укрепил преимущество, и оба раза даже не аплодисментов, а овации был достоин Квинси Промес.
Сначала голландец оказался с мячом слева почти у лицевой линии на входе в штрафную. Резким движением ушел от Игнатьева, пошел в середину, стянул на себя Баринова и Денисова, после чего сделал аккуратный пас вдоль ворот на Глушакова. Того нелепо пытался накрыть Рыбус. Неуклюжий вроде бы удар оказался точным — 1:0.
А во втором случае Промес сделал шикарный пас мимо трех человек уже на Луиза Адриану, который тоже молодец — рывочком оставил не у дел Пейчиновича и в касание, как он любит, пробил мимо Гильерме.
Кто бы мог подумать, что «Спартак» после этого упустит победу? Конечно, тот, кто смотрел игру с «Динамо». Тут ведь еще и в меньшинстве команда осталась — вторую желтую карточку перед самым перерывом за симуляцию получил Самедов. Тяжелый удар, который стал предвестником ударов тяжелейших.
И если бы «Спартак» не пропустил так быстро, не было бы потом так тяжело. Но свой первый гол «Локомотив» забил уже на 48-й минуте. Баринов после подачи с углового выиграл борьбу у Дмитрия Комбарова, и мяч от штанги влетел в ворота.
Разумеется, это привело к нервотрепке. Длилась она 20 минут — до второго гола железнодорожников. Миранчук забил роскошный гол — после подачи Фернандеша издевательски перебросил мяч через Селихова.
А дальше могло произойти что угодно. И действительно, «Спартак» пришел в себя, несмотря на игру в меньшинстве и тоже стал
А уже в компенсированное время Фернандеш эффектно пробил с дальней дистанции — Селихов, к разочарованию своих поклонников, мягко говоря, не спас.
Возможно,
Семин одержал победу, которая, конечно, войдет в историю «Локомотива». Которая является лучшим ответом силам, пытающимся выставить Юрия Палыча отставшим от жизни чудаком. И которая еще в прошлом сезоне, скорее подходила под стиль Карреры.
Впереди у «Спартака» — тяжелый выезд в Хабаровск. Возможно, это будет момент истины.
|19.08.2017 17:30
|Зрители 33027
|основной раунд: 7-й тур
|Открытие Арена
|Спартак М
|3:4
|Локомотив М
|Первый тайм: 2:0
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
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