Валерий Рейнгольд: У «Спартака» все будет хорошо

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— «Спартак» завалил старт чемпиона?

— Да, завалил. Мы об этом уже говорили в прошлый раз. Но сегодня футбол мне понравился. «Спартак» играл хорошо. И я не хочу команду ругать, хотя найдется масса желающих. «Спартак» проиграл только из-за Александра Самедова. Удаление было совершенно по делу. Я был удивлен его появлением на поле. Он не первый раз выпадает из игры, но все равно выходит с первых минут.

Он серьезно подвел команду. Играть в такую жару и в полном составе непросто, а когда остаешься в меньшинстве и приходится бегать еще больше — усталость неимоверная. Но даже на фоне этой усталости «Спартак» шел вперед и мог забить.

Если бы команда сделала счет 3:0… Но это я уже перехожу на тему «если бы» и анекдота про бабашку и дедушку. «Локомотив» заслужил победу.

— А игра Дмитрия Комбарова?

— Он тоже напортачил. Нельзя позволять так свободно бить игроку сопернику по воротам, как это сделал Баринов. Нужно было хватать его за шорты, за что угодно. Тогда бы он земли не оторвался, а судья бы не заметил. Комбаров сыграл плохо.

— Ещенко был лучшим в матче с «Зенитом», но следующую игру начал в запасе. В матче с ЦСКА лучшим был Джикия. Сегодня в запасе он. Как это объяснить?

— Я уверен, что была причина. Травма, микроповреждение, простуда, которую он мог подхватить перед матчем. Выход Джикии напрашивался во втором тайме. Нужно было укреплять центральную зону. И незачем было выпускать Мельгарехо.

— Александр Селихов виноват в пропущенных мячах?

— Он мог накрыть Миранчука, когда тот забивал второй гол. Да и третий мяч Селихов должен был брать. Сказать честно, не готов он играть за основной состав.

— А Гильерме?

— Он не виноват ни в одном из голов. И в первом мяче в том числе. Глушаков поймал его на противоходе.

— «Локомотив» прибавил по ходу чемпионата?

— Главное, что сделал «Локомотив» в этом матче — переломил ход встречи. Футболисты проявили характер. Видна рука тренера. Отыгрались с 0:2.

В целом, считаю, что игра была хорошая и болельщики должны были получить большое удовольствие. Да, «Спартак» проиграл, но в чем можно упрекнуть. Команда находится на верном пути. И этот матч пойдет ей на пользу. В чемпионате России у «Спартака» все наладится. Меня больше беспокоит, как команда подойдет к Лиге чемпионов.

— Разве там «Спартак» может рассчитывать на что-то большее, чем третье место?

— Конечно. Команда уже выходит на уровень, на котором она игра в прошлом сезоне. Команда играет. Я верю в «Спартак».

Большое дело — фарт. В прошлом сезоне он был. На последних минутах много голов забивали. Сейчас все наоборот, пропускаем. Это надо пережить. Меня порадовало сегодня то, что игра была. Все будет хорошо.