Семин: «Локомотив» в матче со «Спартаком» хотел отыграться за поражение в Суперкубке

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Матч за Суперкубок страны прошел 14 июля и завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

«Для зрителей был потрясающий футбол, настоящий спектакль. Для тренеров — тяжелая игра, много допущено ошибок. Все хорошо, что хорошо кончается, я очень благодарен игрокам, мы отыгрались за Суперкубок. Никому ничего не прощаем», — отметил Семин.

На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу «Спартака» был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов. Главный тренер красно-белых Массимо Каррера отметил, что в меньшинстве его команда не смогла контролировать действия соперника.

«Могла бы быть и другая игра, но этого не произошло. Мы проиграли. После удаления схема была 4−4−1, в целом ничего не изменилось, но мы остались вдесятером. В меньшинстве очень сложно контролировать соперника», — сказал итальянский тренер в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Спартак» — 10-й с восемью очками.