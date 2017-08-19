Каррера: Паники в «Спартаке» нет, команде надо встать с колен и готовиться дальше

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Встреча седьмого тура чемпионата России, прошедшая на «Открытие-Арене», завершилась победой «Локомотива» со счетом 4:3.

«Паники нет, это футбол, надо встать с колен и готовиться к следующей игре. Конечно, надо поработать над теми ошибками, которые мы совершаем, — сказал Каррера. — Это футбол, нельзя постоянно побеждать, можно, работая, предотвращать поражения, но непобедимых нет. Надо понимать, что жизнь продолжается, надо засучить рукава и идти вперед».

«Локомотив» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Спартак» идет 10-м с восемью очками. В следующем туре «Локомотив» проведет домашний матч против екатеринбургского «Урала» 26 августа, «Спартак» днем позже в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».