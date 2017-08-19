Симонян назвал полузащитника «Спартака» Самедова симулянтом

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«Локомотив» одержал волевую победу со счетом 4:3 над «Спартаком», встреча прошла в субботу на «Открытие-Арене». На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу красно-белых Самедов был удален с поля.

«Самедов подвел команду. Он симулянт», — сказал Симонян.

«Локомотив» набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Спартак» — 10-й с восемью очками. В следующем туре «Локомотив» проведет домашний матч против екатеринбургского «Урала» 26 августа, «Спартак» днем позже в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».