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19 августа 2017, 19:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Спартак» и «Милан» договорились по Ньянгу, но игрок не хочет ехать в Россию

Московский «Спартак» и итальянский «Милан» достигли договоренности по трансферу нападающего М’бая Ньянга в российскую команду, однако футболист не заинтересован в переходе в клуб из чемпионата России, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Московский Спартак и итальянский Милан достигли договоренности по трансферу нападающего М'бая <span class=error>Ньянга</span> в российскую команду однако футболист не заинтересован в переходе в клуб из чемпионата России сообщил агентству Р-Спорт источник близкий к ситуации. Увеличить
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Ньянг не вошел в число игроков «красно-черных», которые вызваны главным тренером «Милана» Винченцо Монтеллой на гостевой матч первого тура серии А с «Кротоне». По информации источника, французский форвард просил отпустить его в «Торино», который возглавляет Синиша Михайлович, ранее работавший в «Милане», однако получил отказ и в итоге покинул клубную базу.

Также ранее в СМИ появилась информация, что Ньянг отказался от прохождения медосмотра для перехода в «Спартак», но источник в российском клубе сообщал «Р-Спорт», что «в клинике “Вилла Стюарт” в Риме, где обычно проходят медосмотр игроки перед подписанием документов, уже забронировано время, и в начале следующей недели, вероятно, Ньянг может прилететь в Москву».

Ранее сообщалось, что французский нападающий готов перейти в «Торино», который согласен заплатить за трансфер футболиста 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ньянг забил три гола в 18 матчах чемпионата Италии за «Милан» и два мяча в 16 встречах чемпионата Англии за «Уотфорд», где он выступал на правах аренды.

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