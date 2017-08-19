Московский «Спартак» и итальянский «Милан» достигли договоренности по трансферу нападающего М’бая Ньянга в российскую команду, однако футболист не заинтересован в переходе в клуб из чемпионата России, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.