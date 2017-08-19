«Локомотив» одержал победу над «Спартаком», отыгравшись с 0:2

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В составе «Спартака» отличились Денис Глушаков (30-я минута), Луис Адриано (43) и Квинси Промес (90). У «Локомотива» голы забили Дмитрий Баринов (48), Алексей Миранчук (68), Александр Коломейцев (83) и Мануэл Фернандеш (90).

На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу «Спартака» был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов.

«Локомотив» набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Спартак» — 10-й с восемью очками.

В следующем туре «Локомотив» проведет домашний матч против екатеринбургского «Урала» 26 августа, «Спартак» днем позже в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».