«Локомотив» одержал победу над «Спартаком», отыгравшись с 0:2
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал волевую победу со счетом 4:3 над столичным «Спартаком» в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
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В составе «Спартака» отличились Денис Глушаков (30-я минута), Луис Адриано (43) и Квинси Промес (90). У «Локомотива» голы забили Дмитрий Баринов (48), Алексей Миранчук (68), Александр Коломейцев (83) и Мануэл Фернандеш (90).
На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу «Спартака» был удален полузащитник
«Локомотив» набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Спартак» — 10-й с восемью очками.
В следующем туре «Локомотив» проведет домашний матч против екатеринбургского «Урала» 26 августа, «Спартак» днем позже в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».
|19.08.2017 17:30
|Зрители 33027
|основной раунд: 7-й тур
|Открытие Арена
|Спартак М
|3:4
|Локомотив М
|Первый тайм: 2:0
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|8
|2
|Угловые
|7
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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