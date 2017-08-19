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19 августа 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» одержал победу над «Спартаком», отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» одержал волевую победу со счетом 4:3 над столичным «Спартаком» в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

Игроки Локомотива Антон Миранчук (слева) и Александр Коломейцев радуются забитому голу в матче 7-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва). Увеличить
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В составе «Спартака» отличились Денис Глушаков (30-я минута), Луис Адриано (43) и Квинси Промес (90). У «Локомотива» голы забили Дмитрий Баринов (48), Алексей Миранчук (68), Александр Коломейцев (83) и Мануэл Фернандеш (90).

На последней минуте первого тайма при счете 2:0 в пользу «Спартака» был удален полузащитник красно-белых Александр Самедов.

«Локомотив» набрал 16 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Спартак» — 10-й с восемью очками.

В следующем туре «Локомотив» проведет домашний матч против екатеринбургского «Урала» 26 августа, «Спартак» днем позже в гостях сыграет со «СКА-Хабаровском».

19.08.2017 17:30 Зрители 33027 основной раунд: 7-й тур Открытие Арена
Спартак М 3:4 Локомотив М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Юрий Семин
Голы
30′ Денис Глушаков (К. Промес) 8
43′ де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Д. Ананидзе) 12
90+2′ Квинси Промес 10
36 Дмитрий Баринов (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 48′
59 Алексей Миранчук (Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш, Ант. Миранчук) 69′
18 Александр Коломейцев (Д. Фарфан, Ант. Миранчук) 83′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 90+1′
Составы
Александр Селихов 57
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
Сальваторе Боккетти 16
27′ 45+1′ Александр Самедов 19
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
де Соуза Луиз Адриану 12
72′ Марио Пашалич 50
Лукас Мартинс Фернанду 11
46′ Джано Ананидзе 7
Лоренсо Мельгарехо 25
1 Маринату Алвим Гильерме
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
20 Владислав Игнатьев 72′
27 Игорь Денисов (к)
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 64′
59 Алексей Миранчук 59′
8 Джефферсон Фарфан
36 Дмитрий Баринов 78′
18 Александр Коломейцев
31 Мачей Рыбус 46′
29 Виталий Денисов
23 Дмитрий Тарасов 46′
60 Антон Миранчук
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 5
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 8
2 Угловые 7
8 Фолы 10
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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