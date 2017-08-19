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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30734708/
19 августа 2017, 19:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Анжи»

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Анжи» на матч 7-го тура российской Премьер-Лиги.

Стали известны стартовые составы Рубина и <span class=error>Анжи</span> на матч 7-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги.</nobr> Увеличить
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«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Жонатас.

«Анжи»: Солосин, Мусалов, Полуяхтов, Фибель, Багаев, Тетрашвили, Афонин, Яковлев, Карасёв, Хубулов, Маркелов.

Начало — в 20:00 мск.

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