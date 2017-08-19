Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Анжи»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Анжи» на матч 7-го тура российской
Премьер-Лиги.
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«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Кудряшов, Сорокин, Гранат, Бауэр, М’Вила, Оздоев, Жемалетдинов, Карадениз, Жонатас.
«Анжи»: Солосин, Мусалов, Полуяхтов, Фибель, Багаев, Тетрашвили, Афонин, Яковлев, Карасёв, Хубулов, Маркелов.
Начало — в 20:00 мск.
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