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19 августа 2017, 19:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Андрей Малахов будет вести передачу о футболе на сайте «Зенита»

Телеведущий Андрей Малахов будет вести передачу о футболе на «Зенит-ТВ», сообщает издание «Телеграф».

Телеведущий Андрей <span class=error>Малахов</span> будет вести передачу о футболе на Зенит-ТВ сообщает издание Телеграф. Увеличить
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Малахов будет каждую неделю брать интервью у того или иного футболиста санкт-петербургской команды.

Ранее ведущий опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию в футболке «Зенита» и подписал её словами: «Трансфер года! Спасибо “Зениту” за доверие, моему агенту Тине Канделаки — за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!».

Напомним, недавно Малахов ушёл с поста ведущего программы «Пусть говорят» на Первом канале, его место занял Дмитрий Борисов.

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