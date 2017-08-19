Андрей Малахов будет вести передачу о футболе на сайте «Зенита»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Малахов будет каждую неделю брать интервью у того или иного футболиста санкт-петербургской команды.

Ранее ведущий опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию в футболке «Зенита» и подписал её словами: «Трансфер года! Спасибо “Зениту” за доверие, моему агенту Тине Канделаки — за предложение, я не подведу! Смольников, Анюков, Лодыгин — за нами победа!».

Напомним, недавно Малахов ушёл с поста ведущего программы «Пусть говорят» на Первом канале, его место занял Дмитрий Борисов.