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19 августа 2017, 18:20 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев недоволен своим текущим физическим состоянием. Об этом он рассказал журналистам.

В матче с Уралом полузащитник был заменен на 64-й минуте. Увеличить
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В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 0:0. Дзагоев был заменен на 64-й минуте встречи.

«Рецедивов травмы нет. Я недоволен вообще своим состоянием, оно не оптимальное. Нужно тренироваться, но график сейчас не позволяет это делать. Приходится набирать [форму] через игры, надеюсь, в скором времени наберу», — сказал Дзагоев.

«Была хорошая погода, хорошее поле, но мы не показали своей игры. Довольствоваться нам нечем, одно очко — это не то, на что мы рассчитывали», — добавил Дзагоев.

23 августа ЦСКА в Москве проведет ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз». «На данном отрезке сезона это самый важный матч, мы будем играть за выход в Лигу чемпионов. Готовимся, хотели подойти к игре в хорошем настроении, но не вышло. Ну ничего, у нас команда опытная, мы справимся», — отметил Дзагоев.

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