Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев недоволен своим текущим физическим состоянием. Об этом он рассказал журналистам.
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В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 0:0. Дзагоев был заменен на 64-й минуте встречи.
«Рецедивов травмы нет. Я недоволен вообще своим состоянием, оно не оптимальное. Нужно тренироваться, но график сейчас не позволяет это делать. Приходится набирать [форму] через игры, надеюсь, в скором времени наберу», — сказал Дзагоев.
«Была хорошая погода, хорошее поле, но мы не показали своей игры. Довольствоваться нам нечем, одно очко — это не то, на что мы рассчитывали», — добавил Дзагоев.
23 августа ЦСКА в Москве проведет ответный матч раунда
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