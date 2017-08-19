Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формой

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В субботу ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Уралом» в матче седьмого тура чемпионата России со счетом 0:0. Дзагоев был заменен на 64-й минуте встречи.

«Рецедивов травмы нет. Я недоволен вообще своим состоянием, оно не оптимальное. Нужно тренироваться, но график сейчас не позволяет это делать. Приходится набирать [форму] через игры, надеюсь, в скором времени наберу», — сказал Дзагоев.

«Была хорошая погода, хорошее поле, но мы не показали своей игры. Довольствоваться нам нечем, одно очко — это не то, на что мы рассчитывали», — добавил Дзагоев.