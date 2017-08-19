Вирус миролюбия. Ничьи «Урала» прервали серию гостевых побед ЦСКА
ЦСКА впервые в новом сезоне не сумел победить в гостях. «Урал» продолжает беспроигрышную серию в нынешнем чемпионате России.
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Победы ЦСКА против беспроигрышной серии «Урала»
Во встрече «Урал» — ЦСКА случилось столкновение двух серий. Команда Александра Тарханова ни разу не проиграла на старте сезона, захватив лидерство в РФПЛ по количеству ничьих (пять в шести турах!), а
Виктор Гончаренко, конечно же, держит в голове ответный матч со швейцарцами, который состоится через четыре дня. Главный тренер «армейцев» сделал четыре перестановки в стартовом составе, оставив на скамейке Василия Березуцкого, Георгия Щенникова, Витиньо и Фёдора Чалова. Наверное, вряд ли бы
У «Урала» самой серьёзной потерей было отсутствие лидера команды по ключевым передачам (2,9 в среднем за 90 минут) Николая Димитрова: болгарский полузащитник получил повреждение ещё на разминке в Туле. Арендованный «шмелями» у ЦСКА защитник Никита Чернов остался в запасе, зато в основу попал бывший капитан «молодёжки» «армейцев» Юрий Бавин. Камерунский новичок уральцев Петрюс Бумаль оформляет рабочую визу, поэтому 24-летнего полузащитника в заявке не оказалось.
Разумный дриблинг Чантурии
Как и в предыдущих гостевых матчах, «армейцы» начали игру осторожно, они выжидали, что предложит соперник. Команда Гончаренко не спешила в гости к Ярославу Годзюру. «Урал» к середине первого тайма имел чудовищное преимущество по владению мячом — 70 на 30 процентов. Правда,
Тем не менее, нельзя сказать, что в обороне у фаворита царило спокойствие. Постоянно нагнетал давление самый заметный в составе «шмелей» игрок — фланговый форвард Георгий Чантурия. Грузинский легионер смело лез в обводку, зарабатывал фолы. Сергей Лапочкин достал из кармана «горчичник» только на 44-й минуте, наказав Алана Дзагоева, хотя должен был давать жёлтую карточку значительно раньше, когда Александр Головин и Кирилл Набабкин чрезмерно жёстко фолили на Чантурии. Кстати, по прошлым сезонам мы привыкли, что Георгий зачастую неоправданно лезет в обводку и теряет мяч, но, похоже, он становится более зрелым футболистом. В матче с ЦСКА его дриблинг завершался эффективными действиями. Чантурия охотно смещался в центр в стиле Димитрова, освобождая бровку Денису Кулакову. Взаимодействие защитника и форварда на правом фланге — традиционное оружие «Урала». Впрочем, ЦСКА был готов к нему.
Оланаре почти не виден
Расчёт «армейцев» на быстрые контрвыпады в первом тайме не оправдался. «Урал» хорошо включался в прессинг после потери мяча, а Бавин на пару с Артёмом Фидлером закрывали свободные зоны в центре поля. Алан Дзагоев на правах ведущего футболиста команды выговаривал партнёрам за ошибки, но ни у самого Дзагоева, ни у Оланаре, ни у Александра Головина игра не шла. Хватало потерь мяча, невынужденного брака. Лишь по истечении получаса матча
Любопытно было последить и за нападающим «Урала» Владимиром Ильиным, которого Станислав Черчесов внёс в расширенный список сборной России. Трио центральных защитников «армейцев» Игнашевич — Васин — В. Березуцкий почти полностью закрыло снайпера уральцев. Лишь однажды Ильин опасно пробил
Сейвы от Годзюра
Во втором тайме ЦСКА требовалось перестраиваться и добавлять, чтобы не потерять очков в Екатеринбурге. Гончаренко попробовал реализовать несколько идей. Оланаре он снял с игры уже на 52-й минуте, бросив в бой Витиньо и отправив вперёд Вернблума. Но спустя несколько минут тренер вернул шведа в среднюю линию и выпустил на замену Фёдора Чалова. Хотя гости к тому моменту уже серьёзно добавили, действуя с каждой атакой всё смелее и агрессивнее. «Армейцы» заработали серию угловых. До
Свежие «резервисты» ЦСКА добавили головной боли подуставшим защитникам «шмелей». Да и с Марио Фернандесом уральцам стало сложнее справляться после замены Максима Григорьева. Пусть Григорьев мало чем запомнился с точки зрения созидания, его работоспособность здорово помогала при оборонительных действиях. Тем не менее, Тарханов показал в концовке, что не намерен удерживать ничью любыми средствами. Главный тренер «Урала» выпустил второго форварда Игоря Портнягина, не дождавшись голевых моментов от Ильина.
Возможно, будь у Портнягина побольше времени, он забил бы сегодня за новую команду. А так миролюбивый «Урал» выдал очередную ничью — 0:0. Правда, в компенсированное время Витиньо мог добыть победу ЦСКА, но Годзюр ещё раз доказал, что с его приобретением уральцы точно не промахнулись.
|Александр Тарханов
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|11
|14
|Фолы
|20
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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