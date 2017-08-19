Дзюба не полетел с «Зенитом» на матч с «Амкаром»

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Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дзюба перейдет в московский «Локомотив» или «Краснодар». В пятницу президент петербургского клуба Сергей Фурсенко заявил «Р-Спорт», что Дзюба остается футболистом «Зенита», и никаких решений по его трансферу нет.

«Амкар» примет «Зенит» в воскресенье, игра начнется в 15:00 мск.

На матч с пермяками отправились следующие игроки петербуржцев: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Андрей Панюков.