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19 августа 2017, 15:39 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Спартак» полетит на матч со «СКА-Хабаровском» в день игры

МОСКВА, 19 авг — Р-Спорт. Делегация футбольного клуба «Спартак» прилетит в Хабаровск на матч 8-го тура чемпионата России против местного «СКА-Хабаровска» в день игры, которая пройдет 27 августа, сообщается на сайте хабаровской команды.

Делегация футбольного клуба Спартак прилетит в Хабаровск на матч 8-го тура чемпионата России против местного <span class=error>СКА</span>-Хабаровска в день игры которая пройдет 27 августа сообщается на сайте хабаровской команды. Увеличить
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Отмечается, что по просьбе московского клуба РФПЛ перенесла игру молодежных составов на день игры главных команд.

После шести туров действующий чемпион страны набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с пятью баллами идет 13-м.

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