«Спартак» полетит на матч со «СКА-Хабаровском» в день игры

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Отмечается, что по просьбе московского клуба РФПЛ перенесла игру молодежных составов на день игры главных команд.

После шести туров действующий чемпион страны набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с пятью баллами идет 13-м.