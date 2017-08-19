«Спартак» полетит на матч со «СКА-Хабаровском» в день игры
МОСКВА, 19 авг —
Р-Спорт. Делегация футбольного клуба «Спартак» прилетит в Хабаровск на матч 8-го тура чемпионата России против местного «СКА-Хабаровска» в день игры, которая пройдет 27 августа, сообщается на сайте хабаровской команды.
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Отмечается, что по просьбе московского клуба РФПЛ перенесла игру молодежных составов на день игры главных команд.
После шести туров действующий чемпион страны набрал восемь очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с пятью баллами идет 13-м.
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