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19 августа 2017, 14:46 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Урал» — ЦСКА. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Урала» и ЦСКА на матч седьмого тура РФПЛ.

Стали известны стартовые составы Урала и ЦСКА на матч седьмого тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Григорьев, Бавин, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Чернов, Павленко, Евсеев, Емельянов, Щербаков, Глушков, Портнягин.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Оланаре, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Миланов, Витиньо, В. Березуцкий, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев.
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