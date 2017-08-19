Стогниенко: Хватит оценивать «Спартак» по прошлому сезону
Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Учитывая результаты команд в прошлом туре, кто является фаворитом?
— Думаю, говорить об этом бессмысленно, поскольку
Должна случиться психологическая вспышка «Спартака» после всех неудач. Смутит ли это «Локомотив»? Сложно сказать. Мы пока не понимаем, насколько закономерно удачное выступление
«Локомотиву» придется сдерживать атаки на первых минутах. — продолжает Владимир. — Получится это или нет? Тут я ответить не готов. «Спартак» очень неровен, и на то есть причины. Главное — мы продолжаем оценивать команду по прошлому сезону. Пора перестать это делать. От того сезона уже ничего не осталось. Да, это та же команда, с похожей игрой, но с другими проблемами.
— Может ли поражение в Суперкубке стать дополнительной мотивацией?
— Впервые слышу, чтобы для встречи с чемпионом должна быть дополнительная мотивация. Особенно, когда чемпион испытывает проблемы и его можно обыграть.
— Можно ли связать неудачи «Спартака» с адаптацией других команд к его стилю игры?
— Не думаю. Дело в том, что некоторые команды просто изменились. ЦСКА наладил игру в том виде, в котором хочет ее видеть Виктор Гончаренко. Да, есть проблемы с составом, но если говорить про восприятие тренерских идей, то тут армейцы продвинулись вперед. «Зенит» вообще очень сильно изменился и укрепил состав…
Пока «Спартак» не показал ничего нового. Есть вопросы по новичкам. То же самое касается игры. Некоторые лидеры не набрали форму. Не думаю, что раскусили
— В случае поражения от «Локо», может ли пошатнуться кресло Массимо Карреры?
— Честно говоря, мне самому очень интересно. В случае поражения, этот вариант перестанет выглядеть
— И
— Думаю, изменился психологический климат в команде. Он не мог не измениться. Рано или поздно это должно было случиться, но команда не привыкла преодолевать период, когда все плохо. Когда приходиться переламывать и с хрустом добывать очки. В прошлом сезоне такого не было.
— То есть, статус чемпиона добавляет давления?
— Не думаю. Просто это новый опыт. Опыт негативный. Одно дело, когда залетают удары с невероятных положений, другое — с хороших положений забить не получается, а выигрывать надо, — заявил Владимир Стогниенко.
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