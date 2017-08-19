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19 августа 2017, 11:32 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Стогниенко: Хватит оценивать «Спартак» по прошлому сезону

Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко.

Корреспондент Советского спорта в преддверии столичного дерби пообщался с российским комментатором Владимиром Стогниенко. Увеличить
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— Учитывая результаты команд в прошлом туре, кто является фаворитом?
— Думаю, говорить об этом бессмысленно, поскольку красно-белые — чемпионы, а «Локо» здорово стартовал в нынешнем сезоне и выиграл Кубок страны.

Должна случиться психологическая вспышка «Спартака» после всех неудач. Смутит ли это «Локомотив»? Сложно сказать. Мы пока не понимаем, насколько закономерно удачное выступление красно-зеленых.

«Локомотиву» придется сдерживать атаки на первых минутах. — продолжает Владимир. — Получится это или нет? Тут я ответить не готов. «Спартак» очень неровен, и на то есть причины. Главное — мы продолжаем оценивать команду по прошлому сезону. Пора перестать это делать. От того сезона уже ничего не осталось. Да, это та же команда, с похожей игрой, но с другими проблемами.

— Может ли поражение в Суперкубке стать дополнительной мотивацией?
— Впервые слышу, чтобы для встречи с чемпионом должна быть дополнительная мотивация. Особенно, когда чемпион испытывает проблемы и его можно обыграть.

— Можно ли связать неудачи «Спартака» с адаптацией других команд к его стилю игры?
— Не думаю. Дело в том, что некоторые команды просто изменились. ЦСКА наладил игру в том виде, в котором хочет ее видеть Виктор Гончаренко. Да, есть проблемы с составом, но если говорить про восприятие тренерских идей, то тут армейцы продвинулись вперед. «Зенит» вообще очень сильно изменился и укрепил состав…

Пока «Спартак» не показал ничего нового. Есть вопросы по новичкам. То же самое касается игры. Некоторые лидеры не набрали форму. Не думаю, что раскусили красно-белых. Тут дело в изменении остальных.

— В случае поражения от «Локо», может ли пошатнуться кресло Массимо Карреры?
— Честно говоря, мне самому очень интересно. В случае поражения, этот вариант перестанет выглядеть научно-фантастическим. На эту тему могут начать дискутировать. С другой стороны, рано увольнять тренера. Впереди Лига чемпионов.

— И все-таки, в чем главная проблема нынешнего «Спартака»?
— Думаю, изменился психологический климат в команде. Он не мог не измениться. Рано или поздно это должно было случиться, но команда не привыкла преодолевать период, когда все плохо. Когда приходиться переламывать и с хрустом добывать очки. В прошлом сезоне такого не было.

— То есть, статус чемпиона добавляет давления?
— Не думаю. Просто это новый опыт. Опыт негативный. Одно дело, когда залетают удары с невероятных положений, другое — с хороших положений забить не получается, а выигрывать надо, — заявил Владимир Стогниенко.

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