«Тосно» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром
Армейцы заработали первое очко на выезде в
Премьер-лиге.
В очередном туре РФПЛ команда «СКА-Хабаровск» встречалась в гостях с клубом «Тосно» из одноимённого города Ленинградской области. Матч, который состоялся на стадионе «Петровский» в
Примечательно, что первое приобретение хабаровчан на выезде в
Кстати, и впервые в истории личных встреч соперников, которые в прошлом сезоне выступали ещё в первенстве ФНЛ, дальневосточникам удалось не проиграть «Тосно» на выезде.
— Боевая ничья. Было много борьбы на поле, — сказал после матча наставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — В первом тайме мы выглядели посвежее, во втором подсели, физиологию не обманешь. Благодарен ребятам за то, что выстояли. В конце у нас был момент, могли увезти три очка. Но могли и проиграть. Сегодня мы старались бить как можно чаще, но не попадали в створ. Всего три забитых мяча в чемпионате? Усилимся и будем забивать больше. Теперь в активе нашей команды 5 очков и клуб перебрался на 13-е место в таблицы. Правда, отстающий на очко тульский «Арсенал» имеет игру в запасе.
Очередной матч армейцы проведут дома 27 августа. В гости к «СКА-Хабаровск» приедет сам московский «Спартак».
РОСГОССТРАХ Чемпионат России 2017/18
7 тур. 18 августа 2017.
«Тосно» (Ленинградская область) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0 (0:0)
«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Шахов, Дугалич, Чернов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Нуну Роша (Мирзов, 82), Галиулин, Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Палиенко, Трошечкин, Карвальо, Быстров, Абазов, Кутин.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Димидко, Баляйкин, Черевко, Гришко (Калинский, 62), Корян (Христов, 74), Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Наваловский, Маркович.
Запасные: Криворучко, Габулов, Никифоров, Савичев.
Предупреждения: Пуцко, 90 («СКА-Хабаровск»)
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