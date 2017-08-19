«Тосно» и «СКА-Хабаровск» разошлись миром

В очередном туре РФПЛ команда «СКА-Хабаровск» встречалась в гостях с клубом «Тосно» из одноимённого города Ленинградской области. Матч, который состоялся на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершился вничью — 0:0, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Примечательно, что первое приобретение хабаровчан на выезде в Премьер-лиге. До этого армейцы набирали очки только дома. А вот у «Тосно» всё было с точностью до наоборот. Команда в первых шести турах успела дважды выиграть на выезде (главной неожиданностью стала победа «лесников» в Москве над «Локомотивом»), а на своём поле футболистам Ленинградской области похвастаться было нечем.



Кстати, и впервые в истории личных встреч соперников, которые в прошлом сезоне выступали ещё в первенстве ФНЛ, дальневосточникам удалось не проиграть «Тосно» на выезде.



— Боевая ничья. Было много борьбы на поле, — сказал после матча наставник «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский. — В первом тайме мы выглядели посвежее, во втором подсели, физиологию не обманешь. Благодарен ребятам за то, что выстояли. В конце у нас был момент, могли увезти три очка. Но могли и проиграть. Сегодня мы старались бить как можно чаще, но не попадали в створ. Всего три забитых мяча в чемпионате? Усилимся и будем забивать больше. Теперь в активе нашей команды 5 очков и клуб перебрался на 13-е место в таблицы. Правда, отстающий на очко тульский «Арсенал» имеет игру в запасе.



Очередной матч армейцы проведут дома 27 августа. В гости к «СКА-Хабаровск» приедет сам московский «Спартак».

РОСГОССТРАХ Чемпионат России 2017/18

7 тур. 18 августа 2017. Санкт-Петербург, СК «Петровский». 6574 зрителя.

«Тосно» (Ленинградская область) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:0 (0:0)



«Тосно»: Юрченко, Дудиев, Шахов, Дугалич, Чернов, Мухаметшин (Казаев, 61), Карницкий, Нуну Роша (Мирзов, 82), Галиулин, Мелкадзе (Марков, 75), Заболотный.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Палиенко, Трошечкин, Карвальо, Быстров, Абазов, Кутин.



«СКА-Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Димидко, Баляйкин, Черевко, Гришко (Калинский, 62), Корян (Христов, 74), Федотов (Казанков, 64), Дедечко, Наваловский, Маркович.

Запасные: Криворучко, Габулов, Никифоров, Савичев.



Предупреждения: Пуцко, 90 («СКА-Хабаровск»)

