Сегодня в чемпионате России пройдет московское дерби «Спартак"-«Локомотив». Обе команды испытывают кадровые проблемы в нападении из-за травм форвардов Зе Луиша и Ари. А у главных тренеров Массимо Карреры и Юрия Семина появились разногласия с руководством клубов по поводу необходимости усиления состава. При этом «Спартак» на сегодняшний день находится в середине таблицы, занимая 9-е место, а «Локомотив» после нескольких тяжелых побед замыкает тройку лидеров чемпионата.

Экс-главный тренер казанского «Рубина» и молодежного состава «железнодорожников» Ринат Билялетдинов поделился с «Известиями» мнением о состоянии команд, их шансах на успех в предстоящих матчах и призывах руководства «Локо» давать больше шансов своим молодым игрокам.

— Как «Спартаку» и «Локо» справиться с кадровыми проблемами в нападении?

— Если играет Луис Адриано — значит, у «Спартака» больше возможностей для маневра, чем у «Локомотива». Помимо Адриано, опыт игры на передней линии есть у Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промеса. То есть придумать что-то возможность есть. Но это номинальные идеи, поскольку Промес на этой позиции использовался давно — в наличии были чистые нападающие Адриано и Зе Луиш.

У «Локомотива» же альтернативы Ари нет. Портнягин в аренде в «Урале». Разве что Александра Коломейцева можно переделать в форварды — он некоторое время играл в «Амкаре» на этой позиции. Уже пробовали Джефферсона Фарфана и Алексея Миранчука — не то. Можно, конечно, за короткое время научить футболиста каким-то стандартным вещам на «неродной» для него позиции. Но универсализм игроков развит не до такой степени, чтобы в одночасье стать полноценным нападающим, способным держать мяч при плотной опеке, открыться под передачу и оказать давление на оборону, расширив пространство для полузащитников. Эти способности должны быть развиты с детства — во взрослом возрасте обрести этот навык удавалось единицам.

Поэтому «Локомотив» сейчас испытывает проблемы с действиями игроков в штрафной площади соперника. При доставке мяча больших проблем нет, а вот что делать дальше — непонятно. При прострелах в штрафную площадь соперника можно рассчитывать на удачные для «Локо» отскоки и ошибки обороны. Но пока концентрация защитников высока, пройти через них очень сложно. Поэтому в победных матчах с «Арсеналом», «Анжи», «СКА-Хабаровском» и «Рубином» «железнодорожникам» удавалось дожимать противников во втором тайме и чаще всего — в завершающей его стадии, когда оборона уставала.

— С «Тосно» так не вышло?

— Да. «Локомотив» «обложил» всю штрафную соперника, а там все его действия читаются и мяч выносится при любом навесе или простреле. Десять человек сзади — попробуй вскрой эту оборону без проникающих атак и ударов издали. Это стиль игры многих команд, и сейчас у «Локомотива» проблемы с ними. Но не думаю, что «Спартак» будет играть подобным образом — в пять защитников, отходя всей командой назад.

Поэтому «Локо» сложнее с менее классными командами, и победы над ними имеют свою ценность. Так обороняются сейчас многие клубы, их стиль игры многие называют «автобус». Но классный автобус с кондиционером и туалетом надо построить так, чтобы он хорошо держал дорогу, ходовая часть работала нормально и он мог резко стартовать вперед. Такой «автобус» — признак умения тренера. Как бы мы саркастически к нему не относились, это приносит результат. Но в матче со «Спартаком» подобным образом — от обороны — может сыграть уже «Локомотив». Красно-белым с нынешним составом и в нынешнем состоянии комбинировать будет тяжело. Разве что Промес может что-то придумать на передней линии, но наверняка футболисты «Локо» уделят ему особое внимание, сократят пространство и разбежаться не дадут.

Поэтому матч будет сложным для обеих команд. Его исход решат стандарты, потеря концентрации, случайные ошибки в обороне, невынужденные потери мяча. Игра будет натужная, если кто-то не забьет в первом тайме, вынуждая соперника раскрываться. А так — один забитый мяч будет за счастье.

— «Локомотив» занимает третье место вопреки своим нынешним возможностям?

— В какой-то степени да. Выиграли у «СКА-Хабаровска», когда Миранчук забил со штрафного. Не скажу, что это везение — речь идет, скорее, об индивидуальном мастерстве игрока, которое и должно решать исход встречи в столь сложно складывающихся играх. Но невозможно каждый матч так бить по углам ворот соперника. А проводить размашистые атаки при играющих от обороны соперниках команде сейчас сложно. Нужно изматывать соперника, заставлять ошибаться, как было в Казани, где «Рубин» играл в меньшинстве почти целый тайм. Так же было с Хабаровском и «Анжи».

Всё происходит с надрывом. Но сейчас вообще никто в РФПЛ не играет искрометно. Разве что «Зенит» показывает более-менее интересный футбол в атаке.

— Юрий Семин после поражения от «Тосно» вновь напомнил о необходимости усиления атакующей линии. Но президент «Локо» Илья Геркус сказал, что таких соперников можно обыгрывать и нынешним составом, призвав больше задействовать воспитанников клуба.

— Если говорить об Артеме Галаджане, то тут за что-то зацепиться пока сложно. Может быть, на тренировках он показывает выдающуюся игру. Но от наших глаз это скрывается, а в основе у него пока мало игрового времени. Всех молодых можно назвать перспективными, надавать им восторженных эпитетов. Но пока у ребят не видно чего-то яркого, что отличало Александра Кержакова и Дмитрия Сычева в начале 2000-х годов, когда они дебютировали в своих клубах, стремительно войдя в наш чемпионат. Или Владимира Бесчастных, который в 1992 году в 18 лет сразу заиграл. А если их оценивать по матчам за молодежный состав, можно попасть в небольшой капкан. Бывает, что футболист в «молодежке» забивает по 30 мячей за сезон, а в основе — ни одного.

Реальность такова, что сейчас даже добротных игроков, не говоря уже о звездах, подготовить непросто. Талантливые ребята есть, но кто их обучает, какова у них конкуренция на начальном этапе, какой в детском возрасте набор — это большой вопрос. И очень важно, как их обучают в каждом из возрастов. Этот момент у нас очень сильно проседает. На выходе получаются сродни карандашам из одной коробки — все игроки примерно одинаковые, без индивидуальных особенностей.