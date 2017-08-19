Ринат Билялетдинов: Исход дерби «Спартак» — «Локо» решит одна ошибка
Бывший главный тренер дубля «железнодорожников» — о кадровых проблемах команды и ее ближайшего соперника, собственных воспитанниках и пожеланиях руководства клуба.
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Сегодня в чемпионате России пройдет московское дерби «Спартак"-«Локомотив». Обе команды испытывают кадровые проблемы в нападении
— Как «Спартаку» и «Локо» справиться с кадровыми проблемами в нападении?
— Если играет Луис Адриано — значит, у «Спартака» больше возможностей для маневра, чем у «Локомотива». Помимо Адриано, опыт игры на передней линии есть у Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промеса. То есть придумать
У «Локомотива» же альтернативы Ари нет. Портнягин в аренде в «Урале». Разве что Александра Коломейцева можно переделать в форварды — он некоторое время играл в «Амкаре» на этой позиции. Уже пробовали Джефферсона Фарфана и Алексея Миранчука — не то. Можно, конечно, за короткое время научить футболиста
Поэтому «Локомотив» сейчас испытывает проблемы с действиями игроков в штрафной площади соперника. При доставке мяча больших проблем нет, а вот что делать дальше — непонятно. При прострелах в штрафную площадь соперника можно рассчитывать на удачные для «Локо» отскоки и ошибки обороны. Но пока концентрация защитников высока, пройти через них очень сложно. Поэтому в победных матчах с «Арсеналом», «Анжи», «СКА-Хабаровском» и «Рубином» «железнодорожникам» удавалось дожимать противников во втором тайме и чаще всего — в завершающей его стадии, когда оборона уставала.
— С «Тосно» так не вышло?
— Да. «Локомотив» «обложил» всю штрафную соперника, а там все его действия читаются и мяч выносится при любом навесе или простреле. Десять человек сзади — попробуй вскрой эту оборону без проникающих атак и ударов издали. Это стиль игры многих команд, и сейчас у «Локомотива» проблемы с ними. Но не думаю, что «Спартак» будет играть подобным образом — в пять защитников, отходя всей командой назад.
Поэтому «Локо» сложнее с менее классными командами, и победы над ними имеют свою ценность. Так обороняются сейчас многие клубы, их стиль игры многие называют «автобус». Но классный автобус с кондиционером и туалетом надо построить так, чтобы он хорошо держал дорогу, ходовая часть работала нормально и он мог резко стартовать вперед. Такой «автобус» — признак умения тренера. Как бы мы саркастически к нему не относились, это приносит результат. Но в матче со «Спартаком» подобным образом — от обороны — может сыграть уже «Локомотив».
Поэтому матч будет сложным для обеих команд. Его исход решат стандарты, потеря концентрации, случайные ошибки в обороне, невынужденные потери мяча. Игра будет натужная, если
— «Локомотив» занимает третье место вопреки своим нынешним возможностям?
— В
Всё происходит с надрывом. Но сейчас вообще никто в РФПЛ не играет искрометно. Разве что «Зенит» показывает
— Юрий Семин после поражения от «Тосно» вновь напомнил о необходимости усиления атакующей линии. Но президент «Локо» Илья Геркус сказал, что таких соперников можно обыгрывать и нынешним составом, призвав больше задействовать воспитанников клуба.
— Если говорить об Артеме Галаджане, то тут за
Реальность такова, что сейчас даже добротных игроков, не говоря уже о звездах, подготовить непросто. Талантливые ребята есть, но кто их обучает, какова у них конкуренция на начальном этапе, какой в детском возрасте набор — это большой вопрос. И очень важно, как их обучают в каждом из возрастов. Этот момент у нас очень сильно проседает. На выходе получаются сродни карандашам из одной коробки — все игроки примерно одинаковые, без индивидуальных особенностей.
Поэтому можно говорить о Рифате Жемалетдинове или Федоре Чалове, но они сейчас не на том уровне, как те же Кержаков и Сычев в их возрасте. Хотя есть шансы вырасти в больших игроков. Вспомните, какая шумиха была по поводу Дениса Давыдова и Александра Козлова. Сейчас одному из них 24 года, но его не видно. А Давыдова чуть ли не «русским Месси» окрестили — и его нет в основе. У «Зенита» ходил в перспективных Олег Кожанов — его нет в футболе. Были надежды на Рамиля Шейдаева — он играет в Азербайджане. Пытался
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