«Спартак»: икра на нервах

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ПЕРЕГОВОРЫ ПО ОЗДОЕВУ

По информации «СЭ», «Спартак» ведет диалог с «Рубином» по поводу 24-летнего Оздоева. Пока позиции сторон существенно разнятся. Москвичи готовы взять полузащитника в аренду, а вот в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере. Этой весной «рубиновые» на время отдавали Оздоева «Тереку», а в нынешнем чемпионате он сыграл в шести матчах РФПЛ за «Рубин» за казанский клуб и не отметился результативными действиями. С 2010 по 2015 год уроженец Чеченской Республики выступал за «Локомотив».

Здесь стоит добавить, что переговоры по Оздоеву — продолжение поисков игроков на «российские позиции», связанные прежде всего с долгими травмами Зобнина и Тимофеева.

НЬЯНГУ НЕ ПО ДУШЕ РОССИЯ

Переход форварда «Милана» М’Бая Ньянга, который в четверг выглядел делом практически решенным, пока не состоялся. Как сообщает Sky Sport Italia, сам игрок принял решение не переходить в «Спартак» и известил руководство «Милана», что не поедет на медосмотр в римскую клинику «Вилла Стюарт», о чем ранее договорились клубы. Вместо этого 22-летний француз планирует перейти в «Торино», несмотря на то, что предложение итальянцев на 6 миллионов евро ниже — 12 вместо 18.

Вчера днем источники «СЭ» подтвердили, что приезд откладывается на неопределенный срок, однако ставить точку все-таки рано. А ближе к вечеру Milan News 24 сообщило, что «Милан» намерен отправить Ньянга именно в «Спартак», поскольку это выгодно итальянскому клубу. Спортивный директор красно-черных Массимилиано Мирабелли должен в ближайшее время встретиться со скандальным футболистом и его агентом, знаменитым Мино Райолой, чтобы попытаться убедить их. Сам игрок отдает предпочтение чемпионатам Италии, Испании, Германии или Англии.

Как мы ранее уже сообщали, предполагалось, что Ньянг после медосмотра подпишет контракт с чемпионами России на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера должна была составить 2,7 — 2,8 миллиона евро в год. А сумма трансфера могла стать уникальной в истории «Спартака» — прежние рекордсмены, Фернанду и Эйден Макгиди, стоили соответственно 12,5 миллиона и 12 миллионов евро.