«Спартак»: икра на нервах
Этим летом в российском футболе нет ничего интереснее и скандальнее, чем трансферная кампания «Спартака». Болельщики по традиции требуют от Леонида Федуна «икры», тренер и руководство не всегда приходят к согласию, в списке пожеланий уже больше десятка фамилий, но по факту новичков всего двое. А ведь до закрытия летнего окна — меньше двух недель. Вчера «СЭ» «вскрыл» еще одну цель
красно-белых — хавбека «Рубина» и сборной России Магомеда Оздоева.
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Видимо, что-то случилось...
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ПЕРЕГОВОРЫ ПО ОЗДОЕВУ
По информации «СЭ», «Спартак» ведет диалог с «Рубином» по поводу 24-летнего Оздоева. Пока позиции сторон существенно разнятся. Москвичи готовы взять полузащитника в аренду, а вот в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере. Этой весной «рубиновые» на время отдавали Оздоева «Тереку», а в нынешнем чемпионате он сыграл в шести матчах РФПЛ за «Рубин» за казанский клуб и не отметился результативными действиями. С 2010 по 2015 год уроженец Чеченской Республики выступал за «Локомотив».
Здесь стоит добавить, что переговоры по Оздоеву — продолжение поисков игроков на «российские позиции», связанные прежде всего с долгими травмами Зобнина и Тимофеева.
НЬЯНГУ НЕ ПО ДУШЕ РОССИЯ
Переход форварда «Милана» М’Бая Ньянга, который в четверг выглядел делом практически решенным, пока не состоялся. Как сообщает Sky Sport Italia, сам игрок принял решение не переходить в «Спартак» и известил руководство «Милана», что не поедет на медосмотр в римскую клинику «Вилла Стюарт», о чем ранее договорились клубы. Вместо этого 22-летний француз планирует перейти в «Торино», несмотря на то, что предложение итальянцев на 6 миллионов евро ниже — 12 вместо 18.
Вчера днем источники «СЭ» подтвердили, что приезд откладывается на неопределенный срок, однако ставить точку
Как мы ранее уже сообщали, предполагалось, что Ньянг после медосмотра подпишет контракт с чемпионами России на три года с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата легионера должна была составить 2,7 — 2,8 миллиона евро в год. А сумма трансфера могла стать уникальной в истории «Спартака» — прежние рекордсмены, Фернанду и Эйден Макгиди, стоили соответственно 12,5 миллиона и 12 миллионов евро.
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