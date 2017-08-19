Фанаты «Краснодара» пригрозили клубу бойкотом и потребовали извинений
Объединение фанатов «Краснодара» «Южная гвардия», проигнорировавшее первый матч квалификационного раунда
плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2), пригрозило клубу дальнейшим бойкотом игр, если не получит извинений. Фанаты недовольны тем, как стюарды и сотрудники ЧОПа с ними обошлись во время поединка 6-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы не сказали ни слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты — позор футбола»; мы проглотили ваши невыполненные обещания. Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство даёт указание своим так называемым работникам «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!
Мы готовы были рвать глотки за клуб! Мы готовы были отхватывать за клуб! Мы гнали команду дома и на выездах. Нам было не жалко тех денег, нервов и трудов, чтобы делать по красоте так, как в наших силах! Мы жили клубом, жили его жизнью и не перестанем его любить всем сердцем.
Вы показали своё истинное лицо. Мы увидели, что заполняемость стадиона кузьмичами вам намного важнее ярой поддержки. Что же… так тому и быть! Вы хотели, чтобы
Мы оставляем за собой право бойкотировать
|13.08.2017 20:00
|Зрители 17367
|основной раунд: 6-й тур
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Гаджи Гаджиев
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|10
|9
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter