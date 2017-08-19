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19 августа 2017, 0:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Фанаты «Краснодара» пригрозили клубу бойкотом и потребовали извинений

Объединение фанатов «Краснодара» «Южная гвардия», проигнорировавшее первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2), пригрозило клубу дальнейшим бойкотом игр, если не получит извинений. Фанаты недовольны тем, как стюарды и сотрудники ЧОПа с ними обошлись во время поединка 6-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:1).

Объединение фанатов Краснодара Южная гвардия проигнорировавшее первый матч квалификационного раунда <nobr>плей-офф</nobr> Лиги Европы с <span class=error>Црвеной</span> Звездой (3:2) пригрозило клубу дальнейшим бойкотом игр если не получит извинений. Увеличить
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«Мы не сказали ни слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты — позор футбола»; мы проглотили ваши невыполненные обещания. Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство даёт указание своим так называемым работникам «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!

Мы готовы были рвать глотки за клуб! Мы готовы были отхватывать за клуб! Мы гнали команду дома и на выездах. Нам было не жалко тех денег, нервов и трудов, чтобы делать по красоте так, как в наших силах! Мы жили клубом, жили его жизнью и не перестанем его любить всем сердцем.

Вы показали своё истинное лицо. Мы увидели, что заполняемость стадиона кузьмичами вам намного важнее ярой поддержки. Что же… так тому и быть! Вы хотели, чтобы vip-места продавались больше, чем фанатские?! Так тому и быть!

Мы оставляем за собой право бойкотировать фан-сектор, пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами и не накажет виновных! Мы — не вы! А знаете, чем фанатские?! Пока мы едины — мы непобедимы! За нами правда! — говорится в сообщении, опубликованном на странице фанатов «Краснодара» в социальной сети «ВКонтакте».

13.08.2017 20:00 Зрители 17367 основной раунд: 6-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Гаджи Гаджиев
Голы
25′ Виктор Классон (М. Перейра) 16
17 Михаил Гащенков 76′
Составы
Матвей Сафонов 39
Ренат Янбаев 55
Михайло Ристич 27
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Виктор Классон 16
61′ Шарль Каборе 77
Роман Шишкин 30
45′ Иван Игнатьев 85
Павел Мамаев 17
78′ Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
Вандерсон Масиэл 7
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков
19 Брайн Оладапо Идову
6 Секу Конде
9 Дарко Бодул
20 Павел Комолов 45′
17 Михаил Гащенков
91 Александр Рязанцев 45′
27 Михаил Костюков 83′
16 Сергей Баланович 74′
5 Януш Гол
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 10
9 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 3
1 Угловые 2
7 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Лебедев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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