Фанаты «Краснодара» пригрозили клубу бойкотом и потребовали извинений

«Мы не сказали ни слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты — позор футбола»; мы проглотили ваши невыполненные обещания. Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство даёт указание своим так называемым работникам «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!

фоторепортаж «Краснодар» обыграл «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы Российский «Краснодар» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» со счетом 3:2 в первом матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. В составе победителей мячи забили Иван Игнатьев (20-я минута), Виктор Классон (46) и Сергей Петров (67). У гостей отличились Славолюб Срнич (57) и Александр Пешич (71).

Мы готовы были рвать глотки за клуб! Мы готовы были отхватывать за клуб! Мы гнали команду дома и на выездах. Нам было не жалко тех денег, нервов и трудов, чтобы делать по красоте так, как в наших силах! Мы жили клубом, жили его жизнью и не перестанем его любить всем сердцем.