Слава Хабаровску! Дальневосточники впервые не проиграли на выезде
«Тосно» и «СКА-Хабаровск» не смогли забить голов в Петербурге. С гостевого сектора «Петровского» дальневосточников поддерживал известных
баттл-репер Вячеслав «Гнойный» Карелин, также известный, как «Слава КПСС».
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Почти все голевые моменты этой игры уместились в отрезок с 63-й по 66-ю минуты. «Тосно» имел две отличных возможности добыть победу, но дважды попал в перекладину. Казаев здорово бил
ЦИФРЫ
Вратарь «Тосно» Давид Юрченко провел второй сухой матч подряд.
Беспроигрышная серия «СКА-Хабаровск» продолжается уже три матча. При этом дальневосточники впервые смогли избежать поражения в выездной встрече
ЦИТАТЫ
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:
— Боевая ничья — было много борьбы на поле. В первом тайме вы выглядели посвежее, во втором подсели. Физиологию не обманешь. Благодарен ребятам. Мы могли увезти три очка, но могли и проиграть. Думаю, зрителям матч понравился.
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:
— Первый тайм был медленным, соперник усыпил нас и получил то, что хотел. В
ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,0. Нападающий «Тосно» поучаствовал в двух из трех голевых моментов этой игры, довольно успешно боролся с защитниками соперника в воздухе и даже забил гол в конце первого тайма, но арбитры этот мяч не засчитали.
|18.08.2017 19:30
|Зрители 6574
|основной раунд: 7-й тур
|Петровский
|Тосно
|0:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 0:0
|Дмитрий Парфенов
|Алексей Поддубский
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|1
|2
|Удары в створ
|0
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
- Вышел из игры
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- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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