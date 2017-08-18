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18 августа 2017, 22:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Слава Хабаровску! Дальневосточники впервые не проиграли на выезде

«Тосно» и «СКА-Хабаровск» не смогли забить голов в Петербурге. С гостевого сектора «Петровского» дальневосточников поддерживал известных баттл-репер Вячеслав «Гнойный» Карелин, также известный, как «Слава КПСС».

<span class=error>Тосно</span> и <span class=error>СКА</span>-Хабаровск не смогли забить голов в Петербурге. Увеличить
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Почти все голевые моменты этой игры уместились в отрезок с 63-й по 66-ю минуты. «Тосно» имел две отличных возможности добыть победу, но дважды попал в перекладину. Казаев здорово бил из-за пределов штрафной, Заболотный подкараулил ошибку Довбни и пытался попасть в ворота в падении через себя, но в обоих случаях мяч угодил в каркас.

ЦИФРЫ

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко провел второй сухой матч подряд.

Беспроигрышная серия «СКА-Хабаровск» продолжается уже три матча. При этом дальневосточники впервые смогли избежать поражения в выездной встрече премьер-лиги.

ЦИТАТЫ

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Боевая ничья — было много борьбы на поле. В первом тайме вы выглядели посвежее, во втором подсели. Физиологию не обманешь. Благодарен ребятам. Мы могли увезти три очка, но могли и проиграть. Думаю, зрителям матч понравился.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Первый тайм был медленным, соперник усыпил нас и получил то, что хотел. В премьер-лиге не стоит ждать много моментов. К тому же сильно влияет индивидуальное мастерство. Могли залететь удары, после которых мяч попал в перекладину, но этого не произошло. Быстров тренируется с нами не так много времени. Хочется, чтобы он подготовился. Выпускать его ради того, чтобы показать, не имеет смысла. Пока он готов играть 10−15 минут. Зачем на игру приезжал Манчини? У него просто есть время, и он пришел посмотреть матч. К тому же за нас играет Женя Чернов.

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,0. Нападающий «Тосно» поучаствовал в двух из трех голевых моментов этой игры, довольно успешно боролся с защитниками соперника в воздухе и даже забил гол в конце первого тайма, но арбитры этот мяч не засчитали.

18.08.2017 19:30 Зрители 6574 основной раунд: 7-й тур Петровский
Тосно 0:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Алексей Поддубский
Составы
Давид Юрченко 16
Аслан Дудиев 3
Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
Вагиз Галиулин 21
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
82′ Нуну Роша 15
Резиуан Мирзов 22
75′ Георгий Мелкадзе 10
Евгений II Марков 20
61′ Рустем Мухаметшин (к) 9
Ян Казаев 91
1 Александр Довбня
5 Александр Пуцко 90′
13 Александр Димидко (к)
26 Александр Черевко
88 Георгий Наваловский
15 Евгений Баляйкин
69 Денис Дедечко
11 Мирослав Маркович
37 Дмитрий Гришко 62′
78 Николай Калинский
19 Виталий Федотов 64′
87 Максим Казанков
9 Руслан Корян 74′
91 Венцислав Христов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 1
2 Удары в створ 0
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
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Тосно
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