Слава Хабаровску! Дальневосточники впервые не проиграли на выезде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гнойный тут. Говорить, правда, отказался на любые темы. Звезда! <a href="https://t.co/HOzcpktPdd">pic.twitter.com/HOzcpktPdd</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/898597001390166017">18 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Почти все голевые моменты этой игры уместились в отрезок с 63-й по 66-ю минуты. «Тосно» имел две отличных возможности добыть победу, но дважды попал в перекладину. Казаев здорово бил из-за пределов штрафной, Заболотный подкараулил ошибку Довбни и пытался попасть в ворота в падении через себя, но в обоих случаях мяч угодил в каркас.

ЦИФРЫ

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко провел второй сухой матч подряд.

Беспроигрышная серия «СКА-Хабаровск» продолжается уже три матча. При этом дальневосточники впервые смогли избежать поражения в выездной встрече премьер-лиги.

ЦИТАТЫ

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

— Боевая ничья — было много борьбы на поле. В первом тайме вы выглядели посвежее, во втором подсели. Физиологию не обманешь. Благодарен ребятам. Мы могли увезти три очка, но могли и проиграть. Думаю, зрителям матч понравился.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»:

— Первый тайм был медленным, соперник усыпил нас и получил то, что хотел. В премьер-лиге не стоит ждать много моментов. К тому же сильно влияет индивидуальное мастерство. Могли залететь удары, после которых мяч попал в перекладину, но этого не произошло. Быстров тренируется с нами не так много времени. Хочется, чтобы он подготовился. Выпускать его ради того, чтобы показать, не имеет смысла. Пока он готов играть 10−15 минут. Зачем на игру приезжал Манчини? У него просто есть время, и он пришел посмотреть матч. К тому же за нас играет Женя Чернов.

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА

ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,0. Нападающий «Тосно» поучаствовал в двух из трех голевых моментов этой игры, довольно успешно боролся с защитниками соперника в воздухе и даже забил гол в конце первого тайма, но арбитры этот мяч не засчитали.