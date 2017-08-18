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18 августа 2017, 21:41 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче седьмого тура РФПЛ

ТАСС, 18 августа. Футбольный клуб «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.

Тосно сыграл вничью со СКА-Хабаровском в матче седьмого тура РФПЛ - Фото Увеличить
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Клуб из Ленинградской области занимает 12-ю строчку с семью очками в активе, «СКА-Хабаровск» идет 13-м, набрав на два очка меньше.

В следующем туре «Тосно» 26 августа сыграет в гостях против казанского «Рубина», днем позже хабаровчане примут московский «Спартак».

18.08.2017 19:30 Зрители 6574 основной раунд: 7-й тур Петровский
Тосно 0:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Алексей Поддубский
Составы
Давид Юрченко 16
Аслан Дудиев 3
Евгений Чернов 28
Виталий Шахов 13
Раде Дугалич 26
Вагиз Галиулин 21
Антон Заболотный 17
Александр Карницкий 14
82′ Нуну Роша 15
Резиуан Мирзов 22
75′ Георгий Мелкадзе 10
Евгений II Марков 20
61′ Рустем Мухаметшин (к) 9
Ян Казаев 91
1 Александр Довбня
5 Александр Пуцко 90′
13 Александр Димидко (к)
26 Александр Черевко
88 Георгий Наваловский
15 Евгений Баляйкин
69 Денис Дедечко
11 Мирослав Маркович
37 Дмитрий Гришко 62′
78 Николай Калинский
19 Виталий Федотов 64′
87 Максим Казанков
9 Руслан Корян 74′
91 Венцислав Христов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
12 Удары (всего) 1
2 Удары в створ 0
2 Штанги, перекладины 0
8 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
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Тосно
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