«Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче седьмого тура РФПЛ

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Клуб из Ленинградской области занимает 12-ю строчку с семью очками в активе, «СКА-Хабаровск» идет 13-м, набрав на два очка меньше.

В следующем туре «Тосно» 26 августа сыграет в гостях против казанского «Рубина», днем позже хабаровчане примут московский «Спартак».