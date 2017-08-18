«Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» в матче седьмого тура РФПЛ
ТАСС, 18 августа. Футбольный клуб «Тосно» сыграл вничью со «СКА-Хабаровском» со счетом 0:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.
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Клуб из Ленинградской области занимает 12-ю строчку с семью очками в активе, «СКА-Хабаровск» идет 13-м, набрав на два очка меньше.
В следующем туре «Тосно» 26 августа сыграет в гостях против казанского «Рубина», днем позже хабаровчане примут московский «Спартак».
|18.08.2017 19:30
|Зрители 6574
|основной раунд: 7-й тур
|Петровский
|Тосно
|0:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Дмитрий Парфенов
|Алексей Поддубский
Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|12
|Удары (всего)
|1
|2
|Удары в створ
|0
|2
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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