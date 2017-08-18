Футболисты «Рубина» разгромили «Анжи» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 18 авг —
Р-Спорт. Казанский «Рубин» победил махачкалинский «Анжи» в матче седьмого тура молодежного первенства России по футболу.
Встреча, прошедшая в пятницу в Казани, завершилась со счетом 4:1. В составе «Рубина» голы забили Геворг Арутюнян (44-я и 63-я минуты) и Даниил Макеев (53, 56). У «Анжи» отличился Амирхан Темуков (90+).
Матч основных составов «Рубина» и «Анжи» состоится в субботу в Казани.
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