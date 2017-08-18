Матч ЦСКА — «Спартак» посмотрели 3,6 млн россиян
Матч шестого тура российской
Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (2:1), который прошёл в Москве 12 августа, собрал у телеэкранов 3,6 млн россиян. Столько же российских телезрителей в сумме посмотрели матчи за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.
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За игрой «Реал» — «Манчестер Юнайтед» (2:1), состоявшейся 8 августа, наблюдали 1,9 млн россиян, а за первым матчем «Барселона» — «Реал» (1:3) в Суперкубке Испании (13 августа) — 1,7 млн.
Для сравнения: пока самая популярная футбольная трансляция этого года — финал Кубка конфедераций-2017 Германия — Чили (1:0), за которым наблюдали 14,1 млн российских телезрителей.
|12.08.2017 17:30
|Зрители 24000
|основной раунд: 6-й тур
|Арена ЦСКА
Главные тренеры
|Виктор Гончаренко
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|6
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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