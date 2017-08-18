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За игрой «Реал» — «Манчестер Юнайтед» (2:1), состоявшейся 8 августа, наблюдали 1,9 млн россиян, а за первым матчем «Барселона» — «Реал» (1:3) в Суперкубке Испании (13 августа) — 1,7 млн.



Для сравнения: пока самая популярная футбольная трансляция этого года — финал Кубка конфедераций-2017 Германия — Чили (1:0), за которым наблюдали 14,1 млн российских телезрителей.