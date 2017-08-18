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18 августа 2017, 20:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Матч ЦСКА — «Спартак» посмотрели 3,6 млн россиян

Матч шестого тура российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Спартаком» (2:1), который прошёл в Москве 12 августа, собрал у телеэкранов 3,6 млн россиян. Столько же российских телезрителей в сумме посмотрели матчи за Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

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За игрой «Реал» — «Манчестер Юнайтед» (2:1), состоявшейся 8 августа, наблюдали 1,9 млн россиян, а за первым матчем «Барселона» — «Реал» (1:3) в Суперкубке Испании (13 августа) — 1,7 млн.

Для сравнения: пока самая популярная футбольная трансляция этого года — финал Кубка конфедераций-2017 Германия — Чили (1:0), за которым наблюдали 14,1 млн российских телезрителей.

12.08.2017 17:30 Зрители 24000 основной раунд: 6-й тур Арена ЦСКА
ЦСКА 2:1 Спартак М
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Массимо Каррера
Голы
83′ Георгий Щенников (А. Головин) 42
85′ Виктор Винисиус Витинью (Ф. Чалов) 11
50 Марио Пашалич (Л. Мельгарехо, К. Промес) 48′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Виктор Васин 5
Василий Березуцкий 24
90+6′ Мариу Фернандес 2
Георгий Щенников 42
84′ Александр Головин 17
85′ Виктор Винисиус Витинью 11
90+6′ Понтус Вернблум 3
69′ Алексей Березуцкий 6
Бибрас Натхо 66
90′ Алан Дзагоев 10
Сергей Игнашевич 4
58′ Аарон Самуэль Оланаре 99
Федор Чалов 63
57 Александр Селихов
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия 90+6′
10 Квинси Промес 90+7′
8 Денис Глушаков (к)
50 Марио Пашалич
19 Александр Самедов 90′
18 Зелимхан Бакаев
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 36′
25 Лоренсо Мельгарехо
11 Лукас Мартинс Фернанду 87′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 6
8 Угловые 3
13 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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Реал
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Манчестер Юнайтед
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