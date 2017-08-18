«Тосно» и «СКА-Хабаровск» объявили стартовые составы
«Тосно» и «СКА-Хабаровск» объявили стартовые составы на матч открытия седьмого тура российской
Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», начало — в 19:30 мск.
«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.
Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин, Карвальо, Марков.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Дедечко, Корян, Федотов, Маркович.
Запасные: Криворучко, Габулов, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Христов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter