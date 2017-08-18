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18 августа 2017, 18:36 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Тосно» и «СКА-Хабаровск» объявили стартовые составы

«Тосно» и «СКА-Хабаровск» объявили стартовые составы на матч открытия седьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», начало — в 19:30 мск.

«Тосно»: Юрченко, Шахов, Дудиев, Чернов, Дугалич, Галиулин, Мухаметшин, Роша, Карницкий, Заболотный, Мелкадзе.

Запасные: Опарин, Лукичев, Сухарев, Абазов, Кутин, Быстров, Палиенко, Мирзов, Казаев, Трошечкин, Карвальо, Марков.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Черевко, Баляйкин, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Дедечко, Корян, Федотов, Маркович.

Запасные: Криворучко, Габулов, Никифоров, Казанков, Савичев, Калинский, Христов.

СКА-Хабаровск
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