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18 августа 2017, 18:33 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дзюба уйдет из «Зенита» в аренду

По информации «СЭ», форвард «Зенита» Артем Дзюба, с большой долей вероятности, до конца трансферного окна уйдет в аренду.

По информации СЭ форвард Зенита Артем <span class=error>Дзюба</span> с большой долей вероятности до конца трансферного окна уйдет в аренду. Увеличить
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В год чемпионата мира-2018 нападающий хочет иметь больше игровой практики и по этой причине решил принять одно из предложений об аренде. Речь, по данным «СЭ», идет о «Локомотиве» и «Краснодаре». Переход может состояться в ближайшее время.

В текущем чемпионате Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. Суммарно форвард отыграл 205 минут.

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