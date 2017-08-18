Дзюба уйдет из «Зенита» в аренду

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В год чемпионата мира-2018 нападающий хочет иметь больше игровой практики и по этой причине решил принять одно из предложений об аренде. Речь, по данным «СЭ», идет о «Локомотиве» и «Краснодаре». Переход может состояться в ближайшее время.

В текущем чемпионате Дзюба принял участие в пяти матчах, в двух из них выйдя в стартовом составе. Суммарно форвард отыграл 205 минут.