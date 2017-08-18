Фанаты «Краснодара» бойкотируют домашние матчи команды
Между руководством клуба и сектором болельщиков зреет серьезный конфликт.
Краснодар. 18 авг. — Новая Кубань. Напомним, на недавней домашней игре «Краснодара» с «Амкаром» фанаты «быков» подрались со стюардами и покинули стадион еще до окончания матча. По одной из версий, конфликт с работниками клуба произошел
История имела продолжение. В
Скандал, как выяснилось, до сих пор не завершен. Фанатский сектор затаил обиду на руководство клуба. По мнению самых преданных болельщиков «быков», поведение стюардов на матче «Краснодар» — «Амкар» было неприемлемым. С обиженными фанатами должен был пообщаться
— Мы не сказали не слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты-позор футбола»; мы «проглотили» ваши невыполненные обещания. Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство даёт указание своим, так называемым работникам, «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!, — говорится в тексте обращения (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «НК»).
В комментариях большинство участников группы поддерживают это решение.
В ФК «Краснодар» пока не прокомментировали ультиматум фанатов.
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