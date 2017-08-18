Фанаты «Краснодара» бойкотируют домашние матчи команды

Краснодар. 18 авг. — Новая Кубань. Напомним, на недавней домашней игре «Краснодара» с «Амкаром» фанаты «быков» подрались со стюардами и покинули стадион еще до окончания матча. По одной из версий, конфликт с работниками клуба произошел из-за того, что стюарды пытались изъять у фанатов огромный флаг ультрас, который якобы мешал «обычным» болельщикам.

История имела продолжение. В пресс-службе УМВД РФ по Краснодару сообщили, что пятерых фанатов доставили в отдел полиции, на них завели административные дела и оштрафовали.

Скандал, как выяснилось, до сих пор не завершен. Фанатский сектор затаил обиду на руководство клуба. По мнению самых преданных болельщиков «быков», поведение стюардов на матче «Краснодар» — «Амкар» было неприемлемым. С обиженными фанатами должен был пообщаться кто-то из представителей администрации «Краснодара», но встреча не состоялась. В итоге на игре «горожан» с «Црвеной Звездой» в рамках плей-офф раунда Лиги Европы УЕФА сектор № 115, который обычно занимают фанаты, пустовал. Оказывается, фанаты объявили бойкот «Краснодару» и не будут ходить на домашние матчи до тех пор, «пока руководство клуба публично не извинится перед фанатами и не накажет виновных». Об этом болельщики написали на своей странице в социальной сети.

— Мы не сказали не слова, когда вы говорили «нам не нужны фанаты»; мы молчали, когда вы сказали «фанаты-позор футбола»; мы «проглотили» ваши невыполненные обещания. Но такое терпеть мы не будем! Когда руководство даёт указание своим, так называемым работникам, «бейте и уводите их всех», такое мы просто так не оставим!, — говорится в тексте обращения (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. «НК»).

В комментариях большинство участников группы поддерживают это решение.

В ФК «Краснодар» пока не прокомментировали ультиматум фанатов.