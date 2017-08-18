Семин: «Локомотиву» будет не хватать футболиста Ари в матче со «Спартаком»
МОСКВА, 18 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающего футбольного клуба «Локомотив» Ари будет не хватать команде в московском дерби со «Спартаком». Такое мнение ТАСС высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Встреча седьмого тура чемпионата России пройдет в Москве на «Открытие-Арене» в субботу, начало — 17:30 мск. Ари раньше выступал за «Спартак», но после ухода из клуба забил в матчах против
«У меня ожидание хорошей игры, чтобы нашим болельщикам, которых будет много, понравился матч и были полные трибуны. Это будет тяжелая игра. Нам всегда не хватает на поле Ари, потому что он очень хороший нападающий. В целом с составом я уже определился, но посмотрим еще на одной тренировке», — сказал Семин.
Также тренер отметил, что, вероятно, сыграть в матче будет готов пропустивший
Права на 31-летнего Ари принадлежат «Краснодару». За «Локомотив» нападающий выступает на правах аренды с зимы. В прошлом сезоне форвард провел за железнодорожников девять матчей чемпионата России, в которых забил шесть голов, а также три игры в Кубке страны, став его обладателем. В текущем сезоне бразилец сыграл за «Локомотив» во встрече за Суперкубок России, а также в двух матчах чемпионата, после чего получил травму.
По словам самого игрока, он рассчитывает восстановиться к октябрю.
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