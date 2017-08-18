Семин: «Локомотиву» будет не хватать футболиста Ари в матче со «Спартаком»

Встреча седьмого тура чемпионата России пройдет в Москве на «Открытие-Арене» в субботу, начало — 17:30 мск. Ари раньше выступал за «Спартак», но после ухода из клуба забил в матчах против красно-белых семь голов.

«У меня ожидание хорошей игры, чтобы нашим болельщикам, которых будет много, понравился матч и были полные трибуны. Это будет тяжелая игра. Нам всегда не хватает на поле Ари, потому что он очень хороший нападающий. В целом с составом я уже определился, но посмотрим еще на одной тренировке», — сказал Семин.

Также тренер отметил, что, вероятно, сыграть в матче будет готов пропустивший из-за микротравмы игру с «Тосно» Джефферсон Фарфан. «Думаю, Фарфан будет готов к «Спартаку», — отметил собеседник ТАСС.

Права на 31-летнего Ари принадлежат «Краснодару». За «Локомотив» нападающий выступает на правах аренды с зимы. В прошлом сезоне форвард провел за железнодорожников девять матчей чемпионата России, в которых забил шесть голов, а также три игры в Кубке страны, став его обладателем. В текущем сезоне бразилец сыграл за «Локомотив» во встрече за Суперкубок России, а также в двух матчах чемпионата, после чего получил травму.

По словам самого игрока, он рассчитывает восстановиться к октябрю.