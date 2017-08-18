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18 августа 2017, 17:41 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Сассуоло» отказался отпускать Политано в «Зенит» за 15 миллионов евро

Нападающий «Сассуоло» Маттео Политано интересен «Зениту».

Нападающий <span class=error>Сассуоло</span> <span class=error>Маттео</span> <span class=error>Политано</span> интересен Зениту. Увеличить
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Как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, питерцы предложили за форварда 15 миллионов евро, однако итальянский клуб не согласился отпускать футболиста за эту сумму.

24-летний Политано является воспитанником «Ромы», а за «Сассуоло» выступает с 2015 года. В прошлом сезоне на клубном уровне итальянец провел 42 матча, забил 9 голов и 6 раз ассистировал партнерам.

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