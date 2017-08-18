СМИ: «Сассуоло» отказался отпускать Политано в «Зенит» за 15 миллионов евро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, питерцы предложили за форварда 15 миллионов евро, однако итальянский клуб не согласился отпускать футболиста за эту сумму.

24-летний Политано является воспитанником «Ромы», а за «Сассуоло» выступает с 2015 года. В прошлом сезоне на клубном уровне итальянец провел 42 матча, забил 9 голов и 6 раз ассистировал партнерам.