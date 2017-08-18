С московского «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов
Как стало известно «Чемпионату», палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, что запрет был наложен после обращения Яна М`Вила, два года назад тренировавшегося с клубом на протяжении несколько месяцев, но так и не подписавшего с ним контракт.
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