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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30726591/
18 августа 2017, 17:30 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

С московского «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Как стало известно «Чемпионату», палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов.

Как стало известно Чемпионату палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла с московского Динамо запрет на регистрацию новых футболистов. Увеличить
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Бело-голубые воспользуются этим, чтобы дозаявить арендованного у «Зенита» полузащитника Ибрагима Цаллагова. 26-летний футболист буде выступать за бело-голубых до конца сезона-2017/18.

Напомним, что запрет был наложен после обращения Яна М`Вила, два года назад тренировавшегося с клубом на протяжении несколько месяцев, но так и не подписавшего с ним контракт.

Динамо М
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