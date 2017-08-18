С московского «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов

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Бело-голубые воспользуются этим, чтобы дозаявить арендованного у «Зенита» полузащитника Ибрагима Цаллагова. 26-летний футболист буде выступать за бело-голубых до конца сезона-2017/18.

Напомним, что запрет был наложен после обращения Яна М`Вила, два года назад тренировавшегося с клубом на протяжении несколько месяцев, но так и не подписавшего с ним контракт.