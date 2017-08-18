СМИ: «Спартак» попробует купить Жуана Жезуса вместо Гарая
«Спартак» наметил новую трансферную цель на случай, если не удастся заполучить защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая.
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Видимо, что-то случилось...
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Конкуренцию москвичам составляют другие клубы, включая «Ювентус».
Как сообщает TMW, «Спартак» попробует подписать защитника «Ромы» Жуана Жезуса, если не удастся заключить сделку по
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