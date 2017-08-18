Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30725959/
18 августа 2017, 15:46 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Спартак» попробует купить Жуана Жезуса вместо Гарая

«Спартак» наметил новую трансферную цель на случай, если не удастся заполучить защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая.

Спартак наметил новую трансферную цель на случай если не удастся заполучить защитника Валенсии Эсекиэля <span class=error>Гарая</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Конкуренцию москвичам составляют другие клубы, включая «Ювентус».

Как сообщает TMW, «Спартак» попробует подписать защитника «Ромы» Жуана Жезуса, если не удастся заключить сделку по экс-игроку «Зенита». По данным источника, 26-летнего бразильца «Рома» будет готова продать за 10 миллионов евро. За римлян экс-игрок «Интера» провел 33 матча.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Рома
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 августа

Главный скандал матча в Краснодаре

Откровения Массимо Карреры

Плохие новости для Слуцкого