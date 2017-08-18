От Макгиди до Эдуардо. 10 самых провальных трансферов в истории РФПЛ

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Мы решили выяснить, были ли в истории чемпионата России еще более невыгодные сделки. Оказалось, что Хави Гарсия в списке провальных с точки зрения бизнеса покупок занимает далеко не первое место.

10. Эйден Макгиди, «Спартак»: -10 млн евро

В августе 2010 года ирландец с шотландскими корнями, Эйден Макгиди, приезжал в Россию в качестве звезды. Ему и его девушке устраивали экскурсии по Москве и делали все, чтобы он согласился присоединиться к московскому «Спартаку». Красно-белым покупка игрока обошлась в 12 млн евро.

Тремя с половиной годами позже Макгиди, проведя за «Спартак» 93 матча, в которых он забил 13 голов и отдал 28 результативных передач (не такой и плохой результат) уезжал в качестве крепкого резервиста, протирающего скамейку — всего за 2 млн евро.

9. Кристофер Самба, «Динамо»: -10 млн евро

Огромный защитник Кристофер Самба переходил в российские клубы трижды. Дважды в «Анжи», который оба раза умудрился продать футболиста без особых потерь, и один раз — в «Динамо» — за 10 млн евро. Это произошло в августе 2013 года.

Тремя годами позже конголезец, потерявший место в составе команды, бежал из бело-голубого клуба по окончании контракта. Всего за «Динамо» он принял участие в 52-х матчах, забил 8 голов и отдал 1 результативный пас.

8. Юрий Жирков. «Динамо»: -10,36 млн евро

Еще один футболист, который приходил в «Динамо» в момент, когда клуб бездумно тратил деньги — Юрий Жирков. Бело-голубые выкупили права на игрока сборной России за 11 млн евро у «Анжи».

Через два с половиной года Жиркова пришлось срочно продавать. Благо игрока согласился приютить «Зенит», за который он до сих пор благополучно выступает. Отпустили Юрия всего за 640 тысяч евро.

7. Александр Бухаров, «Зенит»: -12 млн евро

Летом 2010 года Александр Бухаров переходил из «Рубина» в «Зенит» в качестве лучшего российского бомбардира. Поговаривали и о 20-ти млн евро отступных, но на сайте Transfermarkt стоит сумма в 12 млн евро, от которой мы и будем отталкиваться.

Через четыре года Бухаров уходил в «Ростов» в качестве футболиста, на которого уже мало кто из болельщиков рассчитывал — бесплатно. За это время он успел надеть форму «Зенита» 81 раз, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач.

6. Хави Гарсия, «Зенит»: -15 млн евро

Ставки растут и мы доходим до Хави Гарсии, о котором уже писали выше. «Зенит» приобретал испанского опорника в качестве игрока запаса «Манчестер Сити». К тому моменту Хави успел пару раз засветиться в составе сборной Испании — не более того. Несмотря на это в Питере согласились заплатить за него 16,5 млн евро.

Не сказать, чтобы он не принес «Зениту» пользы. Было бы странно, если бы произошло обратное — зарплата Гарсии в России составляла порядка 4−4,5 млн евро. Этим летом, как мы уже упоминали, 30-летний Гарсия, стоимость которого оценивается в 7 млн евро, перебрался в «Бетис» за смешные 1,5 млн евро.

5. Игорь Денисов, «Динамо»: -15 млн евро

Да, в нашем антирейтинге снова мелькает «Динамо». И снова клуб совершил невыгодную для себя покупку у махачкалинского «Анжи». Бело-голубые заплатили 15 млн евро за Игоря Денисова.

Через какое-то время в «Динамо» начали происходить странные процессы, а Денисов поссорился с главным тренером команды Станиславом Черчесовым и был сослан в дубль. Позже оба покинули клуб.

Сначала Денисова отдали в аренду в «Локомотив», согласившись платить футболисту, выступающему за конкурентов еще и половину его огромной зарплаты в 4 млн евро. В этом сезоне Денисов стал полноценным игроком железнодорожников, уйдя из «Динамо» на правах свободного агента.

4. Мубарак Буссуфа, «Локомотив»: -15 млн евро

Марокканский полузащитник Мубарак Буссуфа — еще один игрок, которого «Анжи» продал с выгодой для себя и с убийственными расходами для соперников по премьер-лиге. «Локомотив» согласился заплатить за футболиста 15 млн евро.

Вскоре футболист впал в немилость к очередному тренеру красно-зеленых Леониду Кучуку и потерял место на поле. Через три года, проведя за клуб 42 матча, забив 5 голов и отдав 12 результативных передач, Мубарак покинул команду на правах свободного агента.

3. Бруну Алвеш, «Зенит»: -16,5 млн евро

Летом 2010 года «Зенит» покупал Бруну Алвеша у «Порту», как одного из лидеров обороны сборной Португалии — за 22 млн евро. Приехав в Россию центральный защитник резко сбавил в качестве игры, но все равно продолжал появляться на поле.

Спустя 3 года и 101 матч в футболке сине-бело-голубых португалец покинул Россию, за 5,5 млн евро перебравшись в «Фенербахче».

2. Аксель Витсель, «Зенит»: -20 млн евро

Может бельгийский полузащитник Аксель Витсель и принес «Зениту» пользу, но отнюдь не ту, на которую рассчитывал клуб, отдавая за футболиста 40 млн евро и предлагая ему зарплату на уровне 4,5−5 млн евро.

В футболке «Зенита» Аксель провел 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. Несмотря на то, что он оставался основным игроком сборной Бельгии, в Петербурге не смогли продать его с выгодой даже в Китай. Футболист уехал покорять Азию за 20 млн евро.

1. Карлос Эдуардо, «Рубин»: -20 млн евро

В 2010 году бразильский атакующий игрок Карлос Эдуардо переходил из «Хоффенхайма» в «Рубин» в статусе одной из главных восходящих звезд Бундеслиги. В Казани согласились отдать за него рекордные для клуба 20 млн евро.

Приехав в Россию, бразилец тут же получил травму, лечение которой на родине растянулось на долгих два с лишним года. Несмотря на отсутствие результата в «Рубине» даже согласились продлить с футболистом контракт. В итоге бразилец получал огромную зарплату на протяжении шести лет, пока не уехал из России на правах свободного агента. За шесть лет он вышел на поле всего в 62 матчах, в которых забил лишь 7 голов и отдал 9 результативных передач.

Вне конкурса: Мигель Данни, «Зенит»: -30 млн евро

Формально первое место в нашем антирейтинге мог бы занять еще один португалец из «Зенита» — Мигель Данни. Все же понят, как его трансфер на протяжении долгих лет был рекордным для нашего чемпионата. «Зенит» заплатил «Динамо» 30 млн евро?

Через девять лет Данни покинул клуб на правах свободного агента. Но ни у кого язык не повернется назвать трансфер невыгодным. Столько пользы, сколько за это время принес Данни клубу, наверное, не принес команде ни один игрок: 256 игр, 68 голов и 73 результативных передачи.