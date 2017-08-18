«Спартак» договаривается о переходе Оздоева
По информации «СЭ», «Спартак» до конца трансферного окна может завершить сделку по приобретению полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Клубы ведут диалог по этому переходу.
Пока позиции сторон существенно разнятся —
Оздоев с 2010 по 2015 год играл за «Локомотив», после чего перешел в «Рубин». Конец прошлого сезона хавбек провел в аренде в «Тереке». В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter