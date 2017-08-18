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18 августа 2017, 15:34 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Спартак» договаривается о переходе Оздоева

По информации «СЭ», «Спартак» до конца трансферного окна может завершить сделку по приобретению полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева.

По информации СЭ Спартак до конца трансферного окна может завершить сделку по приобретению полузащитника Рубина. Увеличить
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Клубы ведут диалог по этому переходу.

Пока позиции сторон существенно разнятся — красно-белые готовы взять 24-летнего полузащитника в аренду, в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере. (Сергей ЕГОРОВ).

Оздоев с 2010 по 2015 год играл за «Локомотив», после чего перешел в «Рубин». Конец прошлого сезона хавбек провел в аренде в «Тереке». В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

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