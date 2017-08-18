«Спартак» договаривается о переходе Оздоева

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Клубы ведут диалог по этому переходу.

Пока позиции сторон существенно разнятся — красно-белые готовы взять 24-летнего полузащитника в аренду, в Казани могут рассмотреть переход только при полноценном трансфере. (Сергей ЕГОРОВ).

Оздоев с 2010 по 2015 год играл за «Локомотив», после чего перешел в «Рубин». Конец прошлого сезона хавбек провел в аренде в «Тереке». В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.