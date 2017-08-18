«Спартак» приостановил оформление визы Ньянгу
Как стало известно «СЭ», приезд 22-летнего нападающего М’Бая Ньянга в Россию откладывается на неопределенный срок.
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Видимо, что-то случилось...
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На данный момент все действия по оформлению французу визовых документов пока приостановлены.
Напомним, что форвард «Милана» в ближайшее время собирался пройти медицинское обследование в Риме и подписать контракт со «Спартаком» по схеме «3+1». Сумма трансфера Ньянга могла стать рекордной для
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