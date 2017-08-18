Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко и южное дерби в Ростове. Интриги 7-го тура РФПЛ

ТОСНО — СКА-ХАБАРОВСК

Прогноз Winline — П1 1.61 — Н 3.34 — П2 6.21.

Для двух выходцев из ФНЛ в этом сезоне практически все внове, однако стартовый поединок тура для тосненцев и хабаровчан станет встречей старых знакомых. Пусть они и подкорректировали составы в соответствии с требованиями премьер-лиги, общие принципы построения игры оппонентов Дмитрию Парфенову и Алексею Поддубскому прекрасно известны. И, если исходить из статистики, команда из Ленинградской области — очевидный фаворит. «Тосно» выиграл у дальневосточников пять матчей из шести, включая все три домашних. А как раз побед на «Петровском» у них пока нет. Получится ли наконец-то взять три очка на волне сенсационного успеха в Черкизово? А еще интересно: дебютирует ли в форме «Тосно» в родном городе Владимир Быстров?

УРАЛ — ЦСКА

Прогноз Winline — П2 5.27 — Н 3.48 — П2 1.66.

В прошлом домашнем матче команда Александра Тарханова стала первой, кому удалось отобрать очки у «Зенита» Роберто Манчини. Одновременно «шмели» покончили с унизительной серией из восьми кряду поражений от сине-бело-голубых. Причем тут матч с ЦСКА, спросите вы? Так у армейцев сейчас в активе те же восемь подряд побед над «Уралом», пусть и с учетом Кубка России. Удастся ли команде из Екатеринбурга, как и в случае с «Зенитом», поправить не лучшую статистику, вспомнив, как в первой игре после возвращения в премьер-лигу они добились с москвичами ничьей (2:2)? Шансы у «шмелей» есть, ведь только они и «Зенит» не знают поражений в текущем чемпионате, а такие героические спасения, как в прошлом туре в Туле, удваивают силы.

СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ

Прогноз Winline — П1 1.85 — Н 3.26 — П2 4.26.

Совсем недавно два столичных клуба открывали сезон сражением за Суперкубок. Тогда действующий чемпион додавил обладателя Кубка России в овертайме, однако с началом первенства «Спартак» оказался в роли догоняющего, а «Локо» ушел в отрыв со скоростью курьерского поезда. Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором. В общем, для «Спартака» предстоящий поединок определяющий, и красно-белым нужно переламывать ситуацию. Получится ли? Или успех окажется на стороне Юрия Семина, который с момента возвращения на пост главного тренера «Локо» за три матча не выиграл у спартаковцев ни разу, ограничившись мартовской ничьей в Черкизово (1:1)?

РУБИН — АНЖИ

Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.51 — П2 5.87.

16 мая 2013 года в Казани хозяева уничтожили оборону махачкалинцев, разгромив гостей со счетом 5:1. А потом «Рубин» покинул Курбан Бердыев, и «Анжи» превратился в одного из самых неприятных визитеров для столицы Татарстана. Дагестанская команда одержала здесь две победы подряд, причем идентичными оказывались не только итоговый результат, но и сценарий развития событий. «Анжи» пропускал первым, но всякий раз увозил домой полновесные три очка, победив 2:1. Изменится ли положение дел с возвращением Бердыева? А может быть, провалившийся на старте «Анжи» встряхнут отставка Александр Григорян и приход на пост главного тренера Вадима Скрипченко?

АМКАР — ЗЕНИТ

Прогноз Winline — П1 5.99 — Н 3.64 — П2 1.57.

Возможно, часть поклонников «Амкара» в последнее время ударилась в мистику и готова поверить, что уральцы расплачиваются за мартовскую победу над «Зенитом». После того успеха, который сыграл большую роль в крушении чемпионских амбиций Мирчи Луческу, подопечные Гаджи Гаджиева не выиграли ни разу! Старт нового сезона превратился для пермяков в кошмар, и выбираются они из кризиса по шажочку. Сначала набрали первое очко. Затем по-настоящему удивили, забив первый гол и не уступив на выезде «Краснодару». Так, может быть, как раз в игре с оступившимся в Лиге Европы «Зенитом» «Амкар» выберется из омута? Да, это кажется ненаучной фантастикой, но ведь никто не верил и в первую осечку Роберто Манчини столице Урала — Екатеринбурге.

ДИНАМО — УФА

Прогноз Winline — П1 1.83 — Н 3.09 — П2 4.81.

Отнюдь не рядовой матч, если вспомнить историю позапрошлого сезона, когда именно победа «Уфы» над «Спартаком» отправила бело-голубых на годичную переэкзаменовку в ФНЛ. Между тем в очных встречах «Динамо» превосходит подопечных Сергея Семака по всем статьям, выиграв у них все четыре поединка с суммарным счетом 8:1! Продолжатся ли уфимские кошмары в Химках? Вполне возможно, потому что «Динамо» в прошлом туре наконец-то прервало серию гостевых неудач, а башкирская команда пережила несколько минут кошмара, стоивших ей сокрушительного поражения от «Ростова».

РОСТОВ — КРАСНОДАР

Прогноз Winline — П1 2.40 — Н 2.89 — П2 3.15.

Дерби Юга России уже стало одной из визитных карточек премьер-лиги. Да, это не очные сражения столичных команд друг с другом или с «Зенитом», однако встречи южан не менее интересны. Особенно в последние годы, когда «Ростов» и «Краснодар» ведут борьбу за попадание в еврокубки. Сможет ли блестяще начавший работу на берегах Дона Леонид Кучук поправить не лучший баланс своей команды, которая после исторической победы над «быками» в финале Кубка России не может одолеть географических соседей на протяжении вот уже шести матчей (=2−4)? Или команда Игоря Шалимова снова покажет, что играть на чужих полях ей удобнее, чем дома?

АХМАТ — АРСЕНАЛ

Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.54 — П2 5.85.