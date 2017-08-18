Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко и южное дерби в Ростове. Интриги 7-го тура РФПЛ
«СЭ» выделяет главные интриги 7-го тура чемпионата России.
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ТОСНО — СКА-ХАБАРОВСК
Прогноз Winline — П1 1.61 — Н 3.34 — П2 6.21.
Для двух выходцев из ФНЛ в этом сезоне практически все внове, однако стартовый поединок тура для тосненцев и хабаровчан станет встречей старых знакомых. Пусть они и подкорректировали составы в соответствии с требованиями
УРАЛ — ЦСКА
Прогноз Winline — П2 5.27 — Н 3.48 — П2 1.66.
В прошлом домашнем матче команда Александра Тарханова стала первой, кому удалось отобрать очки у «Зенита» Роберто Манчини. Одновременно «шмели» покончили с унизительной серией из восьми кряду поражений от
СПАРТАК — ЛОКОМОТИВ
Прогноз Winline — П1 1.85 — Н 3.26 — П2 4.26.
Совсем недавно два столичных клуба открывали сезон сражением за Суперкубок. Тогда действующий чемпион додавил обладателя Кубка России в овертайме, однако с началом первенства «Спартак» оказался в роли догоняющего, а «Локо» ушел в отрыв со скоростью курьерского поезда. Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором. В общем, для «Спартака» предстоящий поединок определяющий, и
РУБИН — АНЖИ
Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.51 — П2 5.87.
16 мая 2013 года в Казани хозяева уничтожили оборону махачкалинцев, разгромив гостей со счетом 5:1. А потом «Рубин» покинул Курбан Бердыев, и «Анжи» превратился в одного из самых неприятных визитеров для столицы Татарстана. Дагестанская команда одержала здесь две победы подряд, причем идентичными оказывались не только итоговый результат, но и сценарий развития событий. «Анжи» пропускал первым, но всякий раз увозил домой полновесные три очка, победив 2:1. Изменится ли положение дел с возвращением Бердыева? А может быть, провалившийся на старте «Анжи» встряхнут отставка Александр Григорян и приход на пост главного тренера Вадима Скрипченко?
АМКАР — ЗЕНИТ
Прогноз Winline — П1 5.99 — Н 3.64 — П2 1.57.
Возможно, часть поклонников «Амкара» в последнее время ударилась в мистику и готова поверить, что уральцы расплачиваются за мартовскую победу над «Зенитом». После того успеха, который сыграл большую роль в крушении чемпионских амбиций Мирчи Луческу, подопечные Гаджи Гаджиева не выиграли ни разу! Старт нового сезона превратился для пермяков в кошмар, и выбираются они из кризиса по шажочку. Сначала набрали первое очко. Затем
ДИНАМО — УФА
Прогноз Winline — П1 1.83 — Н 3.09 — П2 4.81.
Отнюдь не рядовой матч, если вспомнить историю позапрошлого сезона, когда именно победа «Уфы» над «Спартаком» отправила
РОСТОВ — КРАСНОДАР
Прогноз Winline — П1 2.40 — Н 2.89 — П2 3.15.
Дерби Юга России уже стало одной из визитных карточек
АХМАТ — АРСЕНАЛ
Прогноз Winline — П1 1.60 — Н 3.54 — П2 5.85.
Олег Кононов начал работу в Грозном с трех «сухих» побед. Однако после обиднейшего поражения в Уфе, где все перевернулось с ног на голову за несколько минут, случились уже три поражения. К уфимскому фиаско добавились еще более обидный проигрыш «Краснодару» и разгром в
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