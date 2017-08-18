Геркус: все московские клубы для "Локомотива" раздражители, но "Спартак" выделяется

Матч седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет в субботу на стадионе «Открытие-Арена», игра начнется в 17:30 мск.

«Спартак», безусловно, особенный соперник для нас, но для нас важны все дерби. Мы одинаково настраивались и на матч с ЦСКА, и сейчас на «Спартак», и на «Динамо» в будущем. Все московские клубы друг для друга в хорошем смысле раздражители. Возможно, «Спартак» выделяется, потому что это действующий чемпион, но мы относимся очень внимательно и серьезно к каждому сопернику, — сказал Геркус.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает третье место с 13 очками, «Спартак» располагается на девятом месте с восемью очками.

«Новый клубный магазин откроется в октябре»

Геркус также рассказал, когда откроется новый клубный магазин. В июне в интервью ТАСС он отмечал, что магазин будет располагаться поблизости от домашнего стадиона «Локомотива» «РЖД Арена» — на месте ресторана «Локо-пицца».

«Новый клубный магазин откроется в октябре, ассортимент будет отличаться в лучшую сторону [по сравнению с другим клубным магазином], будет больше товарных позиций и шире выбор», — сказал Геркус.

«Локомотив» 2 мая выиграл в Сочи Кубок России, в финале победив екатеринбургский «Урал» (2:0). На матч приехало более семи тысяч болельщиков московской команды — этот выезд стал самым массовым в истории фан-движения «Локомотива». Руководство клуба организовало для болельщиков специальные льготные авиарейсы.

«На следующий финал Кубка России или финал Лиги Европы возможны подобные акции. Когда клуб принимает участие в крупных, больших матчах, мы готовы помогать болельщикам», — отметил Геркус.