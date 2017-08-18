Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30722596/
18 августа 2017, 11:41 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Геннадий Орлов: Комбаров недостоин основы «Спартака»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении «Спартака» в текущем сезоне.

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении Спартака в текущем сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В матче с ЦСКА “Спартаку” не хватило концентрации и внимания. Глушаков и Комбаров все еще не пришли в себя, они не в форме. Был ключевой момент, когда Головин прошел Комбарова, а тот даже не побежал за ним. Ну это, что называется, расписался, и его нельзя ставить в основной состав, а Каррера ставит.

Но это уже спартаковские проблемы. Каждый второй футболист команды сейчас не готов играть на высоком уровне», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
17 августа

«Больше не проиграю». Уильямс назвала Шарапову маленькой сучкой после поражения

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Хоккеистки сборной США полностью разделись для фотосессии ESPN (Горячие фото)