Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30722220/
18 августа 2017, 11:34 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Хави Гарсия заявил, что не отзывался неуважительно о фанатах ФК «Зенит»

Бывший полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Хави Гарсия заявил, что не отзывался в неуважительном тоне о болельщиках команды.

Бывший полузащитник <nobr>санкт-петербургского</nobr> футбольного клуба Зенит <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсия</span> заявил что не отзывался в неуважительном тоне о болельщиках команды. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Хави Гарсия перешел из «Зенита» в испанский «Бетис». В четверг на официальном сайте клуба Примеры появилось интервью с полузащитником, в котором он заявил: «Я не знаю, сколько болельщиков пришло (на его первую тренировку), но они создали больше шума, чем было на стадионе в Санкт-Петербурге при 50 тысячах зрителей. И это одна из причин, почему я перешел в «Бетис».

«Не знаю, что появилось в прессе, но думаю, что это не совсем правда. Я повторяю, что как моя семья, так и я (мы) провели три прекрасных года в Санкт-Петербурге, и эти годы были замечательными благодаря всем жителям города, и особенно благодаря болельщикам “Зенита”. Я всегда вас уважал и чувствовал ваше уважение ко мне, и это всегда будет так», — говорится в обращении испанца на русском языке, опубликованном на его официальной странице в Instagram.

«Я покинул страну, но всегда останусь одним из болельщиков “Зенита”. Я желаю лучшего “Зениту” и его страстным болельщикам», — добавил он.

Гарсия выступал за «Зенит» с 2014 года.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Бетис
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 августа

Горячая русская штучка, перед которой не устоял футболист «Баварии»

Мутко прокомментировал желание российского пловца выступать за США

Принцесса изумрудных газонов: сибирская красавица, защищающая цвета «Енисея»