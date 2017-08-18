Хави Гарсия заявил, что не отзывался неуважительно о фанатах ФК «Зенит»
Бывший полузащитник
санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Хави Гарсия заявил, что не отзывался в неуважительном тоне о болельщиках команды.
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Ранее Хави Гарсия перешел из «Зенита» в испанский «Бетис». В четверг на официальном сайте клуба Примеры появилось интервью с полузащитником, в котором он заявил: «Я не знаю, сколько болельщиков пришло (на его первую тренировку), но они создали больше шума, чем было на стадионе в
«Не знаю, что появилось в прессе, но думаю, что это не совсем правда. Я повторяю, что как моя семья, так и я (мы) провели три прекрасных года в
«Я покинул страну, но всегда останусь одним из болельщиков “Зенита”. Я желаю лучшего “Зениту” и его страстным болельщикам», — добавил он.
Гарсия выступал за «Зенит» с 2014 года.
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