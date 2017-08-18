Хави Гарсия заявил, что не отзывался неуважительно о фанатах ФК «Зенит»

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Ранее Хави Гарсия перешел из «Зенита» в испанский «Бетис». В четверг на официальном сайте клуба Примеры появилось интервью с полузащитником, в котором он заявил: «Я не знаю, сколько болельщиков пришло (на его первую тренировку), но они создали больше шума, чем было на стадионе в Санкт-Петербурге при 50 тысячах зрителей. И это одна из причин, почему я перешел в «Бетис».

«Не знаю, что появилось в прессе, но думаю, что это не совсем правда. Я повторяю, что как моя семья, так и я (мы) провели три прекрасных года в Санкт-Петербурге, и эти годы были замечательными благодаря всем жителям города, и особенно благодаря болельщикам “Зенита”. Я всегда вас уважал и чувствовал ваше уважение ко мне, и это всегда будет так», — говорится в обращении испанца на русском языке, опубликованном на его официальной странице в Instagram.

«Я покинул страну, но всегда останусь одним из болельщиков “Зенита”. Я желаю лучшего “Зениту” и его страстным болельщикам», — добавил он.

Гарсия выступал за «Зенит» с 2014 года.