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Современный трансферный рынок перегрет и дико раздут, но даже на фоне нынешних ценников за нападающих готовы сорить особенно большими деньгами. Неудивительно — все топ-клубы жаждут найти нападающего, который будет стабильно забивать голы и приносить результат, что очень важно в спорте низкой результативности. Однако мало искать нападающего, умеющего просто забивать голы. В идеале он должен выстреливать в самый важный момент, быть геймчейнджером, переламывать неудачно складывающиеся матчи, а не добивать аутсайдеров и забивать мячи при крупном счёте. В 2012-м Виктор Файзулин и Игорь Семшов (не нападающие) нокаутировали «Спартак» двумя голами при счёте сначала 3:0, потом 4:0.

И если для болельщиков «Зенита» и «Динамо» эти голы были сладким продолжением издевательства над соперником, то на практике никакой пользы они не несли: просто доказывали перевес в конкретном матче.

В футбольной аналитике уже проведено несколько исследований, доказывающих важность конкретных голов. Дэвид Салли и Крис Андерсон, авторы книги «Игра с числами. Виртуозные стратегии и тактики на футбольном поле» (спойлер: там больше именно про числа, чем про тактику), делали вывод, что самый важный гол в матче — второй: в среднем он приносит команде 0,99 очка, тогда как остальные мячи — 0,8 или меньше. Своё исследование было и у голландского университета Sci Sports: сложным путём были составлены коэффициенты гола на каждом игровом отрезке, при каждом сценарии счёта матча, а затем — суммированы. Так, выяснилось, что в прошлом сезоне автором самых важных голов был хорватский нападающий Иван Сантини из французского «Кана»: вряд ли его имя вам что-то скажет.

Вместе с парой друзей, десятком чашек кофе и несколькими бессонными ночами я решил провести схожее исследование, только связанное уже с бомбардирами чемпионата России последних лет.

Как вычислялась важность голов?

За основу был взят метод Sci Sports: голландские спортивные учёные разделили матч на 20 отрезков (18 пятиминутных плюс 45+ и 90+), создали базу данных по топ-чемпионатам за два сезона, вывели сценарий каждого матча и присвоили каждому голу определённый коэффициент. В нашем случае была создана база данных за сезон-2015/16 из 1686 матчей (АПЛ, Бундеслига, Серия А, Ла Лига и РФПЛ), сценарий каждого из которых был прописан.

Ключевое значение в коэффициенте важности голов (дальше буду использовать аббревиатуру КВГ) играют время забитого мяча, счёт на момент гола и фактор поля (домашнее — гостевое). Сам коэффициент — это разница в количестве очков между тем, сколько очков команда в среднем набирает, если забивает гол в конкретном сценарии, и тем, сколько очков команда наберёт, если не забьёт. Слишком заумно? Давайте на конкретном примере: в дерби ЦСКА и «Спартака» победный мяч на 84-й минуте при счёте 1:1 забил Витиньо. Если команда забила в такой ситуации, она наберёт на 1,776 очка больше, чем если счёт останется 1:1.

КВГ убивает зависимость чисел от победных голов и набранных очков. Ещё пример — в 2014-м Александр Кокорин забил «Ростову» при счёте 2:0, и по сути, его гол был просто добивающим, вероятность дать себя догнать даже при 2:0 была очень низка (КВГ — 0,054, то есть среднее влияние таких голов на результат матча ниже 0,02%). Однако гол Кокорина стал победным, потому что «Ростов» умудрился едва не догнать «Динамо». Коэффициент помогает оценивать голы через большую выборку, а не через историю одного конкретного матча.

В конкретном исследовании был присуждён КВГ каждому игроку Премьер-Лиги, забившему от 20 мячей с сезона-2007. Он помогает идентифицировать истинных геймчейнджеров — игроков, ставящих важные голы на поток. Это как в старых футбольных симуляторах на SonyPSP, когда с 80-й минуты красным подсвечивались игроки, часто забивавшие в концовках в реальной жизни. При этом важно понимать ещё два побочных эффекта.

1. Меньшая выборка увеличивает шансы на статус геймчейнджера: у игрока, забившего 20 мячей, в любом случае будет меньше «мусорных» голов при счёте 3:0 или 0:3, чем у бомбардира, настрелявшего 80. Именно поэтому сделаны две таблицы — для показательности.

2. Игра за маленький клуб тоже увеличивает шансы стать тем, кто переворачивает игру и съедает конкурентов. Вероятность того, что условный Мартин Кушев забьёт за «Амкар» при счёте 3:0, намного ниже, чем вероятность гола Халка за «Зенит» при том же сценарии.

Теперь наконец к числам.

Кто своими голами приносил больше всего очков?

Возможно, если бы Денис Бояринцев забил побольше, рейтинг РФПЛ за последние годы возглавил бы именно он, но в учёте с сезона-2007 однозначно лучший по важным голам — Дмитрий Сычёв. Даже по количеству набранных очков с участием Сычёва заметно его умение быть геймчейнджером — начиная с 2007-го, Сычёв своими голами принёс 29 очков. Столько же, сколько Халк, бывший звездой Премьер-Лиги и забивавший больше. Плюс нужно учитывать, что в эти годы начинается фрагмент карьеры Сычёва, когда его потерю резкости списывают на травму, когда безголевых серий становится больше, про офсайды шутят чаще, а главным стимулом в глазах фанатов становится голевой спор с Рашидом Рахимовым (так и не закрытый).

Второй в рейтинге КВГ — ещё один бывший нападающий «Локомотива» Даме Н’Дойе с КВГ 0,85 и близким количеством реальных очков, принесённых команде своими голами: 20 очков и 0,75 в среднем на один мяч.

Можно лишь гадать на кофейной гуще, но «Локо» часто обращает внимание именно на нападающих, забивающих важные мячи: в первой десятке по КВГ Питер Одемвингие, Ари и Майкон собирают коэффициент, примерно равный данным много забивавшего за «Спартак» Веллитона, плюс маленькая выборка не пропустила Умара Ньясса (КВГ — 0,769, 11 принесённых команде очков по стандартной схеме). Числа намекают, что с нападающими «Локомотив» часто здорово попадал. А то, как «железнодорожникам» плохо без забивного форварда сейчас, доказывает это лишний раз.

В верхней десятке рейтинга много полузащитников — лично меня это удивляет, но с другой стороны, все они индивидуально сильны и на каком-то отрезке карьеры были королями моментов. Андрей Каряка радовал царскими штрафными, Георги Пеев вырос в лучшего пенальтиста Премьер-Лиги, не играющего по одной конкретной стратегии, и в топ рейтинга КВГ их отчасти подняло умение бить по мячу из статики (Пеев на голах с пенальти принёс «Амкару» 10 чистых очков). Формулы подтверждают и крутость Дениса Глушакова в умении тащить свою команду голами — капитан «Спартака» попал в топ забивающих самые важные мячи благодаря прошлому сезону, где назабивал массу ключевых голов (дважды ЦСКА, «Рубину», «Амкару» на 90-й минуте). По итогам прошлого сезона его КВГ составил 1,014, то есть каждый гол Глушакова почти гарантированно приносил лишнее очко.

Кто из топ-бомбардиров забивал самые важные голы?

Вторая таблица отсеивает всех, кто забил в Премьер-Лиге за указанный срок менее 50 мячей, — так мы сделаем намного ниже роль «пустых» мячей, забитых при счёте 0:3 или 3:0.

Лучший снайпер нашего чемпионата за 10-летний отрезок — Артём Дзюба (85 голов), он же забивает и самые важные мячи, хотя тратит на них больше времени, чем другие топ-бомбардиры. Забавно, но своё умение выстреливать в нужный момент он показывал где угодно, кроме «Спартака», а в лучшем сезоне в карьере — сезоне-2015/16, да-да, когда у Дзюбы был Халк, — выдал серию, в которой шесть подряд голов стали победными. Такой серии за 10 лет нет ни у одного форварда в Премьер-Лиге — круче только забить 6 победных голов в 6 матчах кряду.

Александр Кержаков в рейтинге не на своём месте: с сезона-2014/15 Керж забивает в основном те самые бесполезные голы, радующие только эго нападающего и любителей крупных счетов (7:0 и 8:0 в матче с «Торпедо», 5:0 с тульским «Арсеналом»). При этом без учёта голов с сезона-2014/15 Кержаков был бы четвёртым по КВГ — сразу после Дзюбы, Думбия и Вагнера.

Сам по себе рейтинг помогает оценивать по умению забивать важные мячи футболистов из разных команд, схем, даже временных эпох. В рамках конкретного исследования это помогает понять, что Думбия превзошёл Вагнера именно по важности своих голов, роль Халка как бомбардира, тянувшего «Зенит» в одиночку, преувеличена, как и роль Веллитона. Показателен момент в сезоне-2009 — своими голами Веллитон принёс «Спартаку» всего 6 очков, особо специализируясь на мячах при счёте 1:0 (7 раз).

Ещё несколько любопытных фактов

Среди действующих игроков РФПЛ 6-й по коэффициенту важности голов — Павел Погребняк (0,76 очка на забитый мяч). Чуть выше в общей таблице лиги — Самуэль Это’О, чуть ниже — Ян Голенда. Все очки, естественно, заработаны в «Зените»: в «Динамо» Погребняк за два сезона забил всего однажды.

Антон Бобёр по КВГ выше Халка. Один считался мировой звездой, другой так и не поднялся выше «Крыльев Советов» — факт смотрится немного забавно. Здесь тот самый случай недостаточно большой выборки (у Бобра всего 20 мячей с сезона-2007) и сюжетов матчей: Бобёр забивал нечасто, но 8 из его голов открывали счёт в матчах.

Самые «бесполезные» голы из лучших бомбардиров РФПЛ за последние годы настрелял Эммануэль Эменике (в среднем такие голы, которые забивал Эменике, приносят 0,555 очка каждый). Четырежды он забивал за «Спартак», делая счёт 2:0, ещё четырежды делал 3:0, что перекрывает его семь «открывающих» мячей. Хотя толпа нападающих, поигравших в Премьер-Лиге, была бы рада таким «бесполезным» голам.

За помощь в подсчётах выражаю благодарность Михаилу Громову и Антону Иванову (паблик «Пыльный чердак»).