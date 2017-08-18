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18 августа 2017, 10:59 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Чорлука попросил Самедова помочь хорватскому футболисту Пашаличу освоиться в «Спартаке»

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука попросил полузащитника «Спартака» Александра Самедова помочь новичку красно-белых Марио Пашаличу влиться в команду. Об этом Чорлука рассказал ТАСС.

Пашалич перешел в Спартак на правах аренды из Челси Увеличить
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22-летний хорватский игрок Пашалич перешел в «Спартак» этим летом на правах аренды из лондонского «Челси». Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Самедов был игроком «Локомотива» с 2012 по 2016 год, после чего подписал контракт со «Спартаком».

«Мы встретились с Пашаличем сразу после его приезда в Россию, поговорили с ним за ужином. Я сказал ему, что он перешел в большой, великий клуб. Также я позвонил Александру Самедову и попросил его, чтобы он помог Марио освоиться, если у него будут какие-нибудь вопросы», — отметил Чорлука.

«Марио — хороший игрок. Думаю, у него все получится», — сказал защитник.

В субботу «Локомотив» встретится со «Спартаком» в матче седьмого тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Открытие-Арена». «Предстоящий матч мы с Пашаличем не обсуждали», — сказал Чорлука, который не примет участия в игре из-за травмы.

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