Чорлука попросил Самедова помочь хорватскому футболисту Пашаличу освоиться в «Спартаке»
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука попросил полузащитника «Спартака» Александра Самедова помочь новичку
красно-белых Марио Пашаличу влиться в команду. Об этом Чорлука рассказал ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
22-летний хорватский игрок Пашалич перешел в «Спартак» этим летом на правах аренды из лондонского «Челси». Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Самедов был игроком «Локомотива» с 2012 по 2016 год, после чего подписал контракт со «Спартаком».
«Мы встретились с Пашаличем сразу после его приезда в Россию, поговорили с ним за ужином. Я сказал ему, что он перешел в большой, великий клуб. Также я позвонил Александру Самедову и попросил его, чтобы он помог Марио освоиться, если у него будут
«Марио — хороший игрок. Думаю, у него все получится», — сказал защитник.
В субботу «Локомотив» встретится со «Спартаком» в матче седьмого тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Открытие-Арена». «Предстоящий матч мы с Пашаличем не обсуждали», — сказал Чорлука, который не примет участия в игре
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter