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18 августа 2017, 10:20 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Ньянг отказался от перехода в «Спартак»

По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» М’байе Ньянг отказался от перехода в московский «Спартак».

По информации итальянских СМИ нападающий Милана М'<span class=error>байе</span> <span class=error>Ньянг</span> отказался от перехода в московский Спартак. Увеличить
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Ранее сообщалось, что «Спартак» уже договорился с «Миланом» о покупке игрока за 18 миллионов евро. Медицинское обследование должно было состояться завтра.

Однако Ньянг объявил о том, что он не прибудет на просмотр и не станет игроком красно-белых.

Напомним, форвард перешел в «Милан» из «Кана» в 2012 году. За неполных пять сезонов в составе «россонери» Ньянг провел 77 матчей и забил 12 голов. Также он уходил в аренду в «Монпелье» (22 матча, 5 голов), «Дженоа» (14 матчей, 5 голов) и «Уотфорд» (11 матчей, 2 гола).

В прошлом году в составе «Милана» Ньянг стал обладателем Суперкубка Италии.

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